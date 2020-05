Börsenplätze BASF-Aktie:



44,86 EUR -0,97% (20.05.2020, 09:57)



44,825 EUR -2,06% (20.05.2020, 09:43)



DE000BASF111



BASF11



BAS



BFFAF



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.05.2020/ac/a/d)



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.2020 habe der Ludwigshafener Konzern eigentlich seine Öl- und Gastochter Wintershall Dea an die Börse bringen. Das Marktumfeld speziell für Energiekonzerne sei aber derzeit hierfür natürlich alles andere als günstig. Der rapide Verfall der Ölpreise habe das Konzernergebnis kräftig belastet. Daher setze das Management nun den Rotstift an.So streiche Wintershall Dea nach einem Nettoverlust im ersten Quartal seine Ausgaben für das laufende Jahr zusammen. Die Investitionen sollten mit 1 bis 1,2 Mrd. Euro rund 30% geringer ausfallen als zunächst geplant. Zudem habe das Unternehmen seine Betriebskosten um 10% zurückgefahren und seine Liquidität mithilfe neuer Kreditlinien auf mehr als 2,4 Mrd. Euro aufgestockt. Die Dividende auf die Stammaktien habe Wintershall Dea ausgesetzt.Die Investitionskürzungen bei Wintershall Dea würden in der aktuellen Lage absolut Sinn machen. Denoch dürfte das Marktumfeld für den Energiekonzern schwierig bleiben. Auch die Mutter BASF stehe angesichts der sehr trüben Konjunkturprognosen vor großen Herausforderungen. Die BASF-Aktie bleibe daher nur eine Halteposition. Wer investiert sei, sollte seine Position mit einem Stopp bei 37 Euro absichern, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link