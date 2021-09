Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,30 EUR +0,93% (28.09.2021, 09:53)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,11 EUR +0,60% (28.09.2021, 09:39)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF sei sich sicher: Das Geschäft mit nachhaltigen Lösungen zum Einsparen von CO2 werde für die gesamte Chemiebranche in den nächsten Jahren ein wichtiges Wachstumsfeld. So gehe BASF davon aus, dass der Umsatz mit derartigen Produkten, die in der Elektromobilität, bei der Wärmedämmung oder bei Erneuerbaren Energien verwendet würden, bis zum Jahr 2025 auf 22 Mrd. Euro steigen werde.Zum Vergleich: Im vergangenen Jahr habe der DAX-Konzern mit derartigen Produkten noch Erlöse von 16,7 Mrd. Euro erzielt. Zudem habe BASF-CEO Martin Brudermüller auf einer Investorenkonferenz angekündigt, die CO2-Emissionen bis 2030 (im Vergleich zu 2018) um 25 Prozent zu reduzieren. Bis zum Jahre 2050 wolle der energieintensive Konzern sogar klimaneutral sein.Indes rechne BASF auch in China mit deutlichen Zuwächsen. Alleine der neue große Produktionsstandort in Südchina solle 2030 vier bis fünf Milliarden Euro zum Umsatz beitragen. Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen solle 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro betragen. Insgesamt wolle BASF acht bis zehn Milliarden Euro in den neuen Standort investieren.Die Prognose des Chemiegiganten zeige einmal mehr: Die mittel- bis langfristigen Aussichten für BASF seien weiterhin gut. Die günstig bewertete Dividendenperle sei nach wie vor attraktiv. Anleger können an Bord bleiben, der Stopp bei 58,00 Euro sollte aber im Auge behalten werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link