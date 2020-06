Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Morgen stehe die Hauptversammlung des Ludwigshafener Konzerns an. Die meisten Aktionäre dürften dabei v.a. auf die satte Dividendenzahlung blicken. Es gebe aber auch weitere interessante Punkte. So habe nun z.B. Großaktionär Deka den starken Fokus des Vorstands auf China kritisiert. So habe Ingo Speich, Leiter Nachhaltigkeit und Corporate Governance bei Deka Investments, erklärt: "China kann zu einer echten Bedrohung für das Brot- und Buttergeschäft von BASF werden - und das auch schon ohne einen Handelskrieg." Es ist laut der Deka unklar, ob die starke Konzentration auf China ausreicht, "um sich langfristig gegen erhöhte Kommodifizierung der Basischemie zu schützen".Bereits im vergangenen Jahr habe BASF deutlich unter dem Preisdruck bei Basischemikalien gelitten. Der deutsche Chemieriese wolle bis zum Jahre 2030 für bis zu 10 Mrd. USD einen riesigen Verbundkomplex am Standort Zhanjiang errichten. Dies dürfte allerdings nach Ansicht von Speich die Abhängigkeit des DAX-Konzerns von der preissensitive Basischemie zusätzlich erhöhen.Über das Thema China könnte noch eifrig diskutiert werden. Dennoch sei wohl kaum zu erwarten, dass BASF seine ehrgeizigen Wachstumspläne im Reich der Mitte aufgebe. "Der Aktionär" bleibe indes aktuell optimistisch für die BASF-Aktie gestimmt. Anleger, welche die Dividendenperle im Depot hätten, sollten den Stopp bei 41 Euro belassen, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.06.2020)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link