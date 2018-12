XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,01 EUR -4,42% (10.12.2018, 10:49)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

58,28 EUR +0,83% (10.12.2018, 11:04)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.12.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), senkt aber das Kursziel von 81 auf 71 Euro.Die Liste der Unternehmen, die eine Gewinnwarnung aussprechen würden, werde immer länger, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Nun habe es also auch BASF erwischt. Nachdem im September der Ausblick bereits einmal als Folge von Veränderungen im Konsolidierungskreis angepasst worden sei, habe der Ausblick nun erneut korrigiert werden müssen. Dieses Mal stünden jedoch Belastungen dahinter, die offenbar gravierender oder länger anhaltend als bisher erwartet ausfallen würden. So habe man zuvor noch hoffen können, dass es nach dem Abbau des Zulassungsstaus als Folge der WLTP-Problematik schneller zu einer Belebung der Nachfrage von Kunden aus der Automobilindustrie komme. Auch die Normalisierung des Rhein-Wasserstands ziehe sich länger als befürchtet hin, was zu bisher nicht prognostizierten Belastungen führe. Zumindest die temporären Belastungen sollten jetzt sukzessive auslaufen, und das vor kurzem im Rahmen der strategischen Ausrichtung verkündete Sparprogramm dürfte zunehmend positive Ergebniseffekte bringen.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, reduziert zwar sein Kursziel für die BASF-Aktie deutlich von 81 auf 71 Euro, bleibt jedoch in einer aktuellen Aktienanalyse nicht zuletzt wegen der immer attraktiver werdenden Dividendenrendite bei seiner Kaufempfehlung. (Analyse vom 10.12.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: