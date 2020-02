Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (05.02.2020/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analysten Sebastian Bray und Xian Deng von der Privatbank Berenberg:Sebastian Bray und Xian Deng, Analysten der Privatbank Berenberg, streichen in einer aktuellen Aktienanalyse die Kaufempfehlung für die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und senken das Kursziel von 77 auf 66 Euro.Sie würden die stärkere Ausrichtung des Ludwigshafener Konzerns auf das Geschäft mit weiterverarbeiteten, veredelten Chemikalien begrüßen, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die BASF-Aktie habe dies und die Preismacht von BASF in diesem Bereich jedoch bereits eingepreist. Die Gewinnerwartungen des Marktes für das Jahr 2021 seien zudem immer noch bedeutend zu hoch. Die Analysten hätten ihrer EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Sebastian Bray und Xian Deng, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die BASF-Aktie von "buy" auf "hold" abgestuft und das Kursziel von 77 auf 66 Euro reduziert. (Analyse vom 05.02.2020)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:62,84 EUR +1,16% (05.02.2020, 12:48)