BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Für BASF würden die Geschäfte wieder deutlich besser laufen. Das Management des Ludwigshafener Konzerns habe daher vergangene Woche die Jahresprognose deutlich angehoben - bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr. In genau zwei Wochen (28.07.) lege der deutsche Chemiegiagnt seine Q2-Zahlen vor.Vorläufigen Daten zufolge seien die Geschäfte in Q2 etwa mit Basischemikalien (Chemicals) und der Kunststoffindustrie (Materials) deutlich besser gelaufen als von Analysten erwartet. Allerdings hätten sich nicht alle Sparten so gut entwickelt. So sei das Geschäft mit Aromainhaltsstoffen und Tiernahrung, aber auch das Geschäft mit Saatgut und Unkrautvernichtern deutlich hinter den Schätzungen der Branchenkenner zurückgeblieben.Bei seiner neuen Prognose gehe der Chemiekonzern davon aus, dass es im zweiten Halbjahr coronabedingt keine größeren wirtschaftlichen Einschränkungen geben werde. Im Zuge der Corona-Krise habe auch BASF deutliche Abstriche machen müssen und den Sparkurs verschärft. Dazu würden auch Stellenstreichungen gehören.Im Fokus stehe weiter die BASF-Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea - u.a. wegen ihrer finanziellen Beteiligung an der v.a. von den USA stark kritisierten Ostsee-Gas-Pipeline Nord Stream 2. Über diese solle Gas direkt von Russland nach Deutschland transportiert werden. Eigentlich habe CEO Martin Brudermüller die ehemalige Öl-und-Gas-Tochter, an der BASF noch rund 70% halte, schon im zweiten Halbjahr 2020 an die Börse bringen. BASF habe jedoch erst jüngst den Gang aufs Parkett erneut verschoben.Nach dem sehr schwierigen Jahr 2020 dürfte 2021 wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für BASF werden. Auch die mittel- bis langfristigen Perspektiven für den breit aufgestellten DAX-Konzern seien gut. Anleger könnten daher weiterhin bei der Dividendenperle zugreifen (Stopp: 58 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 14.07.2021)(Mit Material von dpa-AFX)