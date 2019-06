XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.06.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat ein schwaches Jahr hinter sich, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Ausgabe.Und auch 2019 laufe es bislang alles andere als rund. Der Umsatz im Auftaktquartal habe zwar um drei Prozent auf 16,2 Mrd. Euro gesteigert werden können, das Ebit vor Sondereinflüssen sei allerdings um 24 Prozent auf 1,73 Mrd. Euro gesunken. Vor allem die Segmente mit Basischemikalien und Kunststoffen hätten deutlich weniger eingespielt. Als Grund habe BASF unter anderem den US-Handelskonflikt mit China genannt. Viele Kunden hätten sich deshalb zurückgehalten.Zudem habe Konzernchef Martin Brudermüller auf die außergewöhnlich positiven Entwicklungen der Chemiesparte im Vorjahr verwiesen. Im Agrarchemiegeschäft habe es dank der Übernahme von Teilen der Crop-Science-Sparte von Bayer dagegen kräftige Zuwächse gegeben. Wohl auch deswegen halte BASF an dem Ziel fest, das operative Ergebnis 2019 um ein bis zu zehn Prozent steigern zu können, wobei Brudermüller bereits im Februar habe einräumen müssen, das der Anstieg eher am unteren Ende der Spanne liegen dürfte. Der Umsatz solle um bis zu fünf Prozent wachsen.Bei seiner Prognose setze der Konzern unter anderem auf eine Erholung Autoindustrie. Zudem erwarte Brudermüller erste Beiträge aus dem im November verordneten Sparprogramm, das ab Ende 2021 jährlich zwei Mrd. Euro zum Ebitda beisteuern solle. Dafür würden Kosten in Produktion, Logistik, Forschung und Entwicklung eingespart.Zudem sollten noch Teilbereiche der BASF veräußert werden. Nach dem Ausstieg aus dem Öl- und Gasgeschäft - BASF habe seine Tochter Wintershall mit dem Rivalen Dea verschmolzen und wolle die neue Gesellschaft im zweiten Halbjahr 2020 an die Börse bringen - arbeite der Konzern derzeit daran, das Pigmente-Geschäft und die Bauchemie zu verkaufen. Zu den potenziellen Interessenten würden der US-Finanzinvestor Carlyle Group und der US-Baustoffhersteller Standard Industries gehören. In einem Interview habe Brudermüller überdies angekündigt, dass er 2019 mit einem Stellenabbau rechne - insbesondere in der Verwaltung.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: