Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,83 EUR +3,32% (03.12.2018, 09:12)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,37 EUR (30.11.2018)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.12.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Es geht ans Eingemachte - ChartanalyseSeit dem erfolgreichen Angriff auf eine zentrale Aufwärtstrendlinie im Februar dieses Jahres befinden sich die Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einem Abwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Dieser habe sich im August mit dem Bruch der wichtigen Unterstützung bei 80,00 EUR beschleunigt. In Folge des Verkaufssignals habe eine steile Abwärtsbewegung eingesetzt, die den Wert ab Ende September geradlinig in die Tiefe gerissen habe. Im Verlauf dieses Einbruchs sei auch die langfristige Aufwärtstrendlinie und die markante Unterstützung bei 70,09 EUR unterschritten worden. Zunächst sei der Wert bis 66,45 EUR eingebrochen, habe dort allerdings eine dynamische Erholung starten können. Diese sei jedoch vom Kreuzwiderstand bei 70,09 EUR gestoppt worden. Nach etlichen vergeblichen Ausbruchsversuchen sei der Wert im November in eine weitere Verkaufswelle übergegangen und habe dabei bereits das Tief bei 66,45 EUR unterschritten.Ausblick: Mit großen Schritten würden die Aktien von BASF auf die zentrale langfristige Unterstützung bei 63,00 EUR zusteuern. Sollte das Korrekturtief aus dem Jahr 2016 den Bären nicht Einhalt gebieten, würden weitere massive Verluste drohen.Die Short-Szenarien: Aktuell könnten die Aktien von jetzigen Niveau aus sogar bis 67,63 EUR steigen, ohne dass der Abwärtstrend auch nur ansatzweise davon tangiert würde. Aktuell sehe es jedoch ganz danach aus, als würde die 63,00 EUR-Marke gänzlich ohne Korrektur angelaufen. Dort hätten die Bullen nochmals die Chance, eine deutliche Erholung zu starten. Abgaben unter die Marke würden dagegen kurzfristig für einen Einbruch bis 60,00 EUR sprechen. Darunter dürfte in den kommenden Wochen der Startpunkt des letzten langfristigen Aufwärtstrends bei 56,15 EUR angesteuert werden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: