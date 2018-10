XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,16 EUR -0,75% (26.10.2018, 14:54)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,29 EUR -1,43% (26.10.2018, 15:09)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.10.2018/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF), senkt aber das Kursziel von 94 auf 81 Euro.Die Q3-Zahlen seien durchwachsen ausgefallen und würden einige, nur vorübergehend wirksame Belastungen widerspiegeln, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Trotz der gewachsenen wirtschaftlichen Herausforderungen habe der Vorstand seine Prognosen für 2018 bestätigt. An der Börse werde die BASF-Aktie von BASF seiner Ansicht nach aktuell zu sehr als konjunkturzyklisches Papier eingestuft, während die Chancen, die die umfangreichen geplanten und die bereits vollzogenen Portfoliomaßnahmen bieten würden, zu wenig berücksichtigt würden.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die BASF-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 94 auf 81 Euro deutlich reduziert. (Analyse vom 26.10.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: