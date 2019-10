Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,59 EUR +2,99% (24.10.2019, 14:21)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,48 EUR +2,49% (24.10.2019, 14:06)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.10.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 68 auf 66 Euro.Die aktuelle konjunkturelle Schwäche bekomme der Ludwigshafener Konzern mit voller Wucht zu spüren, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Der bereits in den beiden ersten Quartalen 2019 zu beobachtende Ergebniseinbruch habe sich im dritten Jahresviertel fortgesetzt. Auch für das Schlussquartal erwarte der Vorstand keine Erholung der weltwirtschaftlichen Entwicklung. Dass der Quartalsbericht an der Börse keine negative Kursreaktion bei der BASF-Aktie hervorgerufen habe, dürfte damit zusammenhängen, dass der Vorstand die Anleger bereits Ende September auf ein schwieriges drittes Quartal eingestellt und nun den Ausblick für das Gesamtjahr beibehalten habe. Allerdings werde nach Einschätzung des Vorstandsvorsitzenden selbst das Erreichen der im Juli drastisch zurückgestutzten Prognosen nicht einfach.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Halteempfehlung für die BASF-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 68 auf 66 Euro reduziert. (Analyse vom 24.10.2019)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der BASF SE: Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: