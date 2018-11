XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,43 EUR -0,61% (12.11.2018, 10:37)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

68,49 EUR -0,52% (12.11.2018, 10:51)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (12.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Start in die neue Börsenwoche dürfte den Anteilseignern von BASF durchaus gefallen: Denn die Papiere des Chemiegiganten würden gleich zum Handelsauftakt mehr als ein Prozent zulegen und damit zu den stärksten Aktien im DAX gehören. Für die erfreuliche Performance gebe es heute vor allem drei Gründe: die Ölpreiserholung, die Tatsache, dass die Chemiebranche weiter stabil sei und positive Analystenstimmen.Die BASF-Aktie bleibe für Anleger mit starken Nerven nach wie vor attraktiv. Die mittel- bis langfristigen Perspektiven würden gut bleiben, die Bilanz sei stark, die Bewertung günstig und das Chartbild im Falle des Sprungs über die 70,26-Euro-Marke auch endlich mal wieder etwas bullish.Der Stopp sollte bei 64,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.11.2018)Börsenplätze BASF-Aktie: