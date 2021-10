Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,45 EUR -0,67% (27.10.2021, 09:02)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,54 EUR +0,54% (26.10.2021, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.10.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Sorgen um die Konjunktur in China oder steigende Energiepreise hätten die Marktteilnehmer zuletzt umgetrieben. Der BASF-Vorstand bleibe hingegen weiterhin gelassen. Die Geschäfte des weltgrößten Chemiekonzerns würden dank einer guten Nachfrage und höheren Preisen weiterhin rund laufen. Für das Gesamtjahr werde das Unternehmen optimistischer. Für 2021 würden die Ludwigshafener nun einen Umsatz zwischen 76 und 78 Mrd. Euro erwarten. Der operative Gewinn vor Steuern, Zinsen (EBIT) und Sondereinflüssen solle nun 7,5 bis 8 Mrd.Euro erreichen.Dass BASF nun noch zuversichtlicher auf das Gesamtjahr blicke sei angesichts der großen Herausforderungen durchaus positiv zu werten. Der DAX-Titel bleibe für Dividendenjäger weiterhin attraktiv. Der Stoppkurs sollte bei 58 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze BASF-Aktie: