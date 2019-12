Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,30 EUR -0,27% (18.12.2019, 11:59)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,27 EUR +0,03% (18.12.2019, 11:48)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (18.12.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie des Chemieriesen BASF habe sich in den vergangenen Handelswochen in starker Verfassung präsentiert. Doch im gestrigen Handel sei der DAX-Titel deutlich unter Druck geraten - was nicht ohne Folgen bleibe. Denn durch den jüngsten Kursrücksetzer sei der erst kürzlich wieder "zurückeroberte" Aufwärtstrend wohl endgültig gebrochen worden. Ob es nun noch zu einer Fortsetzung der Erholung der letzten Wochen kommen könne, sei fraglich.Wichtig wäre nun zumindest, dass der Kurs nicht unter das letzte Zwischentief bei 66,08 Euro falle. Sollte diese Marke nicht halten, drohe ein Test des Unterstützungsbereichs zwischen 65,00 und 64,60 Euro, wo derzeit auch die 200-Tage-Linie verlaufe.Ebenso möglich bleibe aber auch, dass der DAX-Titel nach abgeschlossener Konsolidierung einen erneuten Versuch unternehme, den Widerstand bei 69,80 Euro zu überwinden. Sollte das gelingen, wäre das nächste Ziel das November-Hoch bei 72,17 Euro.Die Dividendenperle bleibt für langfristig orientierte Anleger eine solide Halteposition (Stopp: 54,50 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.12.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenskonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.