Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,31 EUR -3,93% (13.05.2019, 15:56)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,48 EUR -2,68% (13.05.2019, 15:41)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.05.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Im Handelsstreit könnte nun genau das eintreten, was viele befürchtet hätten: Die USA und China würden auf eine Eskalation zusteuern, was stark negative Folgen auf die Entwicklung der Weltwirtschaft haben könnte. Darunter würde der konjunkturabhängige DAX-Konzern BASF erheblich leiden. Sollten Anleger jetzt verkaufen?Es klinge wirklich bedrohlich: China habe nun mit Gegenzöllen auf die Ankündigungen höherer Zölle von US-Präsident Donald Trump reagiert. Die ohnehin schon etwas angeschlagene Weltkonjunktur dürfte davon deutlich negativ beeinträchtigt werden.Den weltgrößten Chemieproduzenten BASF werde ein schwächeres Wachstum der Weltwirtschaft natürlich auch stark belasten. Zumal die Ludwigshafener in den vergangenen Jahren ihr Engagement in China kontinuierlich ausgebaut hätten und dort jetzt schon unter fallenden Preisen für diverse Chemikalien leiden würden.Im Vergleich zu Rivalen wie Covestro könne man BASF immerhin zugutehalten, dass der DAX-Konzern etwas weniger zyklisch sei, also stärker in weitgehend konjunkturunabhängigen Branchen aktiv sei. So sei BASF etwa auch ein wichtiger Zulieferer für die Konsumgüter- oder die Nahrungsmittelindustrie und verfüge seit dem Zukauf von Bayer-Sparten auch über eine schlagfertige Agrarsparte.Ein Einstieg bei der BASF-Aktie drängt sich angesichts der Gefahren durch den Handelsstreit sowie dem schwachen Chart derzeit nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Wer die Dividendenperle besitze, sollte aber weiterhin ruhig bleiben und den Stopp bei 54,50 Euro beachten. Schließlich sei bei Donald Trump grundsätzlich nie ausgeschlossen, dass es im Handelsstreit erneut eine Rolle rückwärts gebe. (Analyse vom 13.05.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link