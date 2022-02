Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,93 EUR +0,03% (07.02.2022, 18:26)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

66,97 EUR +0,39% (07.02.2022, 17:35)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie habe sich in den vergangenen Wochen in starker Verfassung präsentiert. Das Papier des Ludwigshafener Chemiegiganten habe vom Trend hin zu Value-Aktien sowie den guten Aussichten für das laufende Jahr profitiert. Zudem habe es immer wieder bullishe Analystenkommentare gegeben.Heute habe die UBS aber eine eher trübe Studie veröffentlicht. So habe die Schweizer Großbank BASF mit "neutral" eingestuft und das Kursziel auf 64 Euro - und damit unter dem aktuellen Kursniveau - belassen. Analyst Andrew Stott habe erklärt, ihm bereite der erwartete Jahresausblick des Chemiekonzerns ein wenig Sorgen. Zu seinen Favoriten im Chemiesektor gehöre u.a. Evonik."Der Aktionär" bleibe für die BASF-Aktie optimistischer gestimmt. Der breit aufgestellte Weltmarktführer verfüge über eine solide Bilanz, gute Perspektiven, eine moderate Bewertung und eine stattliche Dividendenrendite. Da auch das Chartbild aktuell bullish sei, könnten Anleger weiterhin zugreifen (Stoppkurs: 52 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.02.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: