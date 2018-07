Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (27.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF: Bärische Flagge?! AktienanalyseBASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat heute früh Zahlen zum abgelaufenen Quartal vorgelegt und wartet mit gemischten Zahlen auf. Besonders das Öl- und Gasgeschäft trugen zum Ergebnisanstieg bei, trotzdem verliert die Aktie zu Beginn dieses Handelstages, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Höhere Verkaufsmengen und -preise in der Öl- und Gassparte hätten bei BASF die Kassen klingeln lassen. Der Gesamtumsatz sei zwar angestiegen, bei den Einnahmen habe der Konzern im zweiten Quartal aber etwas zurückstecken müssen. Ohne den Beitrag von Wintershall (Öl- und Gasgeschäft) wäre das Ergebnis von BASF im abgelaufenen Quartal nämlich zurückgegangen.Unter dem Strich sei der Gewinn um 1 Prozent auf 1,48 Mrd. Euro zurückgegangen. Das bereinigte Betriebsergebnis (EBIT) habe währenddessen aber um 5 Prozent auf 2,36 Mrd. Euro zugelegt. Der Umsatz habe auf 16,8 Mrd. Euro gesteigert werden können. Maßgeblich seien die Zahlen von gestiegenen Preisen in allen Segmenten angefeuert worden. An den Jahreszielen halte der Konzern aber weiter fest.Ein Blick auf den bisherigen Chartverlauf seit Anfang 2017 offenbare aber noch immer eine riesige SKS-Formation zwischen 80,00 und 98,80 Euro. Solche Konstrukte stünden in der Charttechnik besonders häufig für markante Trendwendepunkte, die dazugehörige Nackenlinie und Selltrigger könnten unterdessen um 80,50 Euro ausgemacht werden. Bei Unterschreiten dieser Marke dürfte die Formation nämlich sukzessiv an Gültigkeit gewinnen und im weiteren Verlauf über die nächsten Monate hinweg deutliche Kursverluste mit sich bringen. Noch aber sei die Formation nicht aktiviert worden, sodass die Bullen noch im Vorteil seien.Möchten Marktteilnehmer die Situation noch retten, könnten sie versuchen, einen Doppelboden im Bereich von 80,00 Euro aufzubauen. Hierfür sollte BASF in den kommenden Tagen allerdings mindestens über das Niveau von 85,00 Euro zulegen, um zumindest eine Bereitschaft hierzu zu signalisieren. Ganz aus dem Schneider dürfte das Papier aber erst über den letzten Verlaufshochs von rund 90,00 Euro sein. Dann sollten anschließend weitere Gewinne folgen und sogar bis an die Jahreshochs von 98,80 Euro aufwärts reichen, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 27.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link