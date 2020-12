Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienenalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der DAX-Titel habe ein bärenstarkes Comeback hingelegt. Seit November sei der Wert satte 35 Prozent im Plus. Die Hoffnung auf eine weitere Konjunkturbelebung in dieser Woche treibe den Aktienkurs weiter nach oben. Bereits in Kürze könnte die BASF-Aktie sogar noch ein neues Kaufsignal auslösen.DER AKTIONÄR habe bereits über die Dreiecksformation berichtet, die der Chemietitel zwischen März und November ausgebildet habe. Mitte letzten Monats sei der Wert schließlich durch die obere Begrenzungslinie bei 57,50 Euro gebrochen und habe in den darauffolgenden Tagen den Ausbruch erfolgreich getestet. Von dort aus habe sich die BASF-Aktie bis jetzt weiter stark nach oben bewegt und stehe aktuell knapp unter dem Widerstand am Februar-Hoch bei 64,42 Euro.Aufgrund der enorm hohen Trendstärke (ADX-Indikator) sei nun mit einer anhaltenden Aufwärtsbewegung zu rechnen. Werde in diesem Zuge der Widerstand bei 64,64 Euro nachhaltig überwunden, sei ein starker Anstieg bis an die Widerstandszone, die zwischen 69 und 72 Euro verlaufe, möglich.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: