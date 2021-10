Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (27.10.2021/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) und erhöht das Kursziel von 73 auf 74 Euro.Der Ludwigshafener Konzern sei auch in Q3 weitgehend erfolgreich damit gewesen, in einem Umfeld von starker Nachfrage sowie Rohstoff-Knappheiten und Lieferkettenproblemen die eigenen Preise anzuheben, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Umsatz und Ergebnisse hätten daher weiter stark verbessert werden können. Vor dem Hintergrund der unvermindert hohen Nachfrage, die voraussichtlich auch im nächsten Jahr anhalte, sei der Ausblick für 2021 nochmals angehoben worden.Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die BASF-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch und hebt das Kursziel leicht von 73 auf 74 Euro an. (Analyse vom 27.10.2021)Die NORD LB richte ihre Researchaktivitäten zum Jahresende 2021 strategisch neu aus und werde daher die Coverage der BASF-Aktie zum 31.12.2021 einstellen. Sie werde diese ab dem 01.01.2022 nicht mehr beobachten und keine Einschätzung mehr für sie abgeben.Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.