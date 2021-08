Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,54 EUR -1,77% (20.08.2021, 16:25)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,46 EUR -1,62% (20.08.2021, 16:11)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (20.08.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) weiterhin zu kaufen.Der Umsatz sei in Q2 2021 gegenüber dem Vorjahresquartal um sagenhafte 56% auf EUR 19,8 Mrd. geklettert. Damit seien die Markterwartungen von im Schnitt EUR 18,0 Mrd. klar übertroffen worden. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen sei im Jahresvergleich um EUR 2,1 Mrd. auf EUR 2,4 Mrd. gestiegen und das Ergebnis der Betriebstätigkeit vor Abschreibungen und Sondereinflüssen (EBITDA) habe um EUR 2,1 Mrd. auf EUR 3,2 Mrd. zugelegt. Profitiert habe BASF im zweiten Quartal von gestiegenen Preisen und Mengen in allen Segmenten. Der den Anteilseignern zurechenbare Nettogewinn sei auf EUR 1,65 Mrd. geklettert, nachdem im Vorjahreszeitraum wegen hoher Abschreibungen noch ein Verlust von EUR 878 Mio. angefallen sei. Auch damit seien die Erwartungen (EUR 1,4 Mrd.) übertroffen worden.Angesichts des bisher sehr robusten Geschäftsverlaufs, der gestiegenen Rohstoffpreise und der günstigen konjunkturellen Aussichten habe BASF seine Prognose für das Gesamtjahr zum zweiten Mal angehoben. Demnach rechne das Unternehmen mit einem Jahresumsatz zwischen EUR 74 und 77 Mrd. nach zuvor EUR 68 bis 71 Mrd. Das EBIT vor Sondereinflüssen solle zwischen EUR 7,0 und 7,5 Mrd. statt EUR 5,0 bis 5,8 Mrd. erreichen. Die Rendite auf das eingesetzte Kapital (RoCE) solle zwischen 12,1% und 12,9% betragen (davor: 9,2% bis 11,0%).Das Produktportfolio sei in sechs Geschäftssegmente gegliedert: Chemicals mit einem Umsatzanteil von 14% im Jahr 2020, Materials (18%), Industrial Solutions (13%), Surface Technologies (28%), Nutrition & Care (10%) und Agricultural Solutions (13%). Aus den unterschiedlichsten Bereichen würden rund 90.000 Kunden beliefert. Die breite Aufstellung ermögliche es, Schwächen in einzelnen Bereichen besser abfedern zu können. BASF mache sich die Verbundstrategie zunutze, bei der Produktionsanlagen und ihre Energieversorgung zwecks Effizienzsteigerung intelligent miteinander vernetzt würden. Beispielsweise werde die Abwärme eines Betriebs einem anderen als Energie zur Verfügung gestellt oder Nebenprodukte an anderer Stelle als Einsatzstoff genutzt. Der Verbundstandort in Ludwigshafen sei das größte zusammenhängend entwickelte Chemieareal der Welt.Klimaneutralität bis 2050 angestrebt: Durch den Einsatz neuer Technologien, an deren Entwicklung sich BASF aktiv beteilige, solle der Verbrauch von fossilen Energieträgern durch elektrischen Strom aus erneuerbaren Quellen ersetzt werden. Mit einer breiten Skalierung dieser Technologien, zu denen etwa elektrisch betriebene Steamcracker und Wärmepumpen zählen würden, rechne das Management jedoch erst ab dem Jahr 2030. Bis dahin wolle BASF die Menge emittierter Treibhausgase im Vergleich zum Jahr 2018 bereits um 25% senken. Zur Erreichung dieses Ziels, welches vor allem durch kontinuierliche Verbesserungsprozesse für bestehende Produktionsanlagen erreicht werden solle, rechne der Konzern mit einem Investitionsvolumen von bis zu EUR 4 Mrd. Um den gleichzeitig stark steigenden Strombedarf abdecken zu können, strebe BASF außerdem Investitionen in Produktionsanlagen für erneuerbare Energien für den Eigenbedarf an. Zuletzt habe BASF mit dem Energieversorger RWE die Kooperation zur Errichtung eines zusätzlichen Offshore-Windparks mit einer Kapazität von 2 Gigawatt verkündet, mit dem sich allein am Standort Ludwigshafen 2,8 Mio. Tonnen CO2 einsparen lassen würden.Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, sieht BASF mit seiner umfassenden Produktpalette gut aufgestellt, um von der breiten globalen Konjunkturerholung entsprechend profitieren zu können und bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung. Das ermittelte Kursziel von EUR 78,00 (zuvor: EUR 81,70) basiere auf einem Multiple-Ansatz und die geschätzten Zahlen auf Konsensus-Schätzungen. Die Bewertung der BASF-Aktie entspreche in puncto EV/EBITDA und Kurs/Gewinn-Verhältnis für die Geschäftsjahre 2022 und 2023 jener der Peer Group. (Analyse vom 20.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.