Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

67,82 EUR +0,50% (11.08.2021, 11:59)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.08.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF: Aktie prallt mehrfach am 23,6% Retracement ab - AktiennewsDie Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) legt am Mittwoch um 0,73% auf 67,92 Euro zu und knüpft im W1-Chart an die vor drei Wochen ausgebildete bullische Hammerkerze an, so die Experten von XTB.Im April habe der Kurs nach einem Double Top und einem Bearish-Engulfing bis zum 23,6% Fibonacci-Retracement (64,70 Euro) korrigiert. Der Bereich konnte trotz mehrfacher Tests verteidigt werden und nach dem Ausbruch über die kurzfristige Abwärtstrendlinie scheinen die Käufer wieder optimistischer zu sein, so die Experten von XTB. Doch ob der Aufwärtstrend, der mit dem Tief vom März 2020 (37,30 Euro) eingeleitet worden sei, fortgesetzt werden könne, dürfte sich an der Widerstandszone zwischen 72,50 und 74,60 Euro entscheiden. Solange die Aktie das genannte Retracement nicht unterschreite, könnten Käufer ein gewisses Aufwärtspotenzial sehen. (News vom 11.08.2021)Börsenplätze BASF-Aktie:67,89 EUR +0,52% (11.08.2021, 12:15)