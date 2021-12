XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,57 EUR +0,38% (17.12.2021, 13:48)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.12.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF: Aktie kehrt über 60-Euro-Marke zurück - AktiennewsDie Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) notiert am Freitagvormittag 0,90% höher bei 60,76 Euro und nähert sich dem Monatshoch an, das am Dienstag vor einer Woche mit dem Gap Close (61,61 Euro) erreicht wurde, so die Experten von XTB.Der Kurs scheine sich vorübergehend um das 50%-Retracement stabilisiert zu haben, doch ohne einen Durchbruch über den Widerstand bei 63,63 Euro bleibe der mittelfristige Abwärtstrend intakt. Die Aktie stehe seit März/April unter Verkaufsdruck und habe bis zum Tief vom November über 20% an Wert verloren. Die eingezeichnete Marke bei 72,16 Euro stelle das Vorkrisenniveau dar, sodass der Rückgang technisch gesehen ein heftiger Rückschlag gewesen sei und es langfristig viel aufzuholen gebe. (News vom 17.12.2021)Börsenplätze BASF-Aktie:60,56 EUR +0,33% (17.12.2021, 14:03)