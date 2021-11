Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,75 EUR +0,24% (22.11.2021, 08:34)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,61 EUR -1,63% (19.11.2021)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.11.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die jüngsten Quartalszahlen samt Prognoseanhebung hätten einmal mehr eindeutig gezeigt, dass es bei BASF derzeit absolut rund laufe. Doch viele Marktteilnehmer scheinen eher skeptisch zu sein, ob die Gewinne auch im kommenden Jahr weiter sprudeln würden. Anders sei die maue Kursentwicklung des Blue Chips in den vergangenen Wochen und Monaten kaum zu erklären.Natürlich sei 2021 ein Ausnahme-Jahr. BASF - wie auch etwa Covestro - profitiere ganz klar von diversen Sondereffekten. Im kommenden Jahr dürfte der Gewinn des Chemieriesen vermutlich etwas niedriger ausfallen - aber immer noch auf sehr hohem Niveau verharren.So würden die Analysten für 2022 aktuell mit einem Umsatz von 74,8 Milliarden Euro rechnen. Das EBITDA dürfte sich auf 10,9 Milliarden Euro belaufen. Zudem werde ein Nettogewinn von 4,96 Milliarden Euro beziehungsweise 5,35 Euro je Aktie erwartet, woraus sich ein KGV von moderaten 11 errechnen würde.Daher drängt sich ein Kauf vorerst nicht auf, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Bereits investierte Anleger sollten weiterhin auf den Stopp bei 58,00 Euro achten. (Analyse vom 22.11.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link