Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.11.2018/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - BASF-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) charttechnisch unter die Lupe.Die letzten Wochenhochs habe die BASF-Aktie jeweils bei gut 70 EUR ausgeprägt. Damit müsse die Erholung seit dem zyklischen Tief bei 64,33 EUR letztlich als Pullback an den Aufwärtstrend seit Oktober 2009 (akt. bei 69,42 EUR) interpretiert werden. Die beiden großen Belastungsfaktoren in Form der eingezeichneten Schulter-Kopf-Schulter-Formation sowie des Bruchs des zuvor angeführten Haussetrends bestünden also weiterhin. Auf der Indikatorenseite würden diese aktuell durch das negative Schnittmuster zwischen der 38-Wochen-Linie und dem längerfristigen 200-Wochen-Pendant (akt. bei 79,98/80,26 EUR) sogar noch verstärkt. In der Summe müssten Anleger von einem Wiedersehen mit den verschiedenen Tiefpunkten bei rund 64 EUR ausgehen, zumal auch die gestrige Abwärtskurslücke im Tageschart (68,95 EUR zu 68,67 EUR) auf der Aktie laste. Unterhalb dieser Bastion definiere das Tief vom Februar 2016 bei 56,01 EUR die nächste Rückzugslinie. In der Mitte zwischen diesen beiden Marken bei 64/56 EUR wäre zudem das rechnerische Kursziel aus der angeführten Toppbildung ausgeschöpft. Als Absicherung neuer wie auch bestehender Short-Positionen biete sich das jüngste Verlaufshoch von Anfang November bei 70,91 EUR an, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 21.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:66,16 EUR -4,14% (20.11.2018, 17:35)