Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (13.03.2017/ac/a/d)

New York (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Stephen Benson von Goldman Sachs:Stephen Benson, Analyst von Goldman Sachs, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) fest.Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) im vierten Quartal 2016 habe der vom Ludwigshafener Konzern veröffentlichten Konsensschätzung entsprochen, so der Analyst in einer heute veröffentlichten Studie. Das angestrebte leichte Wachstum beim bereinigten EBIT im Jahr 2017 erscheine konservativ.Stephen Benson, Analyst von Goldman Sachs, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das neutrale Votum für die BASF-Aktie mit einem Kursziel von 83 Euro bestätigt. (Analyse vom 13.03.2017)XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:89,019 EUR -0,31% (13.03.2017, 12:59)