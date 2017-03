Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (14.03.2017/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Aufwärtstrend intakt - AktienanalyseEnde Februar gab die im DAX notierte BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) die Zahlen nach dem vierten Quartal des letzten Geschäftsjahres bekannt. Diese überzeugten, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.So habe der Umsatz im vierten Quartal bei 14,8 Mrd. Euro und damit 7 Prozent über dem Wert des Vorjahresquartals gelegen. Das Ergebnis der Betriebstätigkeit (EBIT) vor Sondereinflüssen sei um 157 Mio. Euro auf 1,2 Mrd. Euro gestiegen. "Wir sind verhalten optimistisch für 2017. Wir wollen weiter wachsen, wozu alle Segmente beitragen sollen", habe Vorstandschef Kurt Bock vorausgeblickt. "Wichtiger ist: Unser Ergebnis soll wieder ansteigen, auch im Öl-und-Gas-Geschäft. Die Weltwirtschaft wird 2017 voraussichtlich etwa so schnell wachsen wie im Jahr 2016. Angesichts erheblicher politischer Unsicherheiten wird die Volatilität weiter hoch bleiben", so Bock weiter. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte BASF nach eigener Aussage ein deutliches Umsatzwachstum und ein leicht höheres EBIT vor Sondereinflüssen.Seit Juni des vergangenen Jahres bewege sich die Aktie von BASF in einem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal, dessen untere Begrenzungslinie aktuell bei etwa 87 Euro verlaufe. Das aktuelle Jahrestief wurde bei 86,16 Euro markiert, so Frank Sterzbach von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 14.03.2017)