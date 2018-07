XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) weiterhin zu kaufen.Das Unternehmen habe eine unverbindliche Absichtserklärung zur Errichtung eines zweiten Verbundstandorts in China unterzeichnet. Dabei profitiere es von den gelockerten Vorgaben Chinas. Den bisherigen chinesischen Verbundstandort in Nanjing betreibe BASF in einem 50:50-Joint Venture mit Sinopec. Für den neuen Standort in der Provinz Guangdong wäre BASF allein verantwortlich. Die Investitionssumme zur Errichtung des drittgrößten Standorts des Konzerns werde bis zum Abschluss des Projekts (ca. 2030) auf insgesamt bis zu 10 Mrd. USD geschätzt.Die Argumente des Managements für den Ausbau des Engagements (China sei größter Chemiemarkt (40% der Weltproduktion); Provinz Guangdong sei bevölkerungsreichste Chinas mit Zugang zu Kunden der Schlüsselindustrien; überdurchschnittliche Wachstumsraten) seien überzeugend. Ferner biete das geplante Smart-Manufacturing-Konzept die Möglichkeit, die bereits attraktiven Margen der Region (EBIT-Marge Asien-Pazifik 2017: 16,2%; BASF: 13,2%) weiter zu verbessern. Im Fokus sollte nach wie vor die Anpassung des Portfolios (u.a. Pläne für Öl & Gas-Geschäft) stehen.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die BASF-Aktie weiterhin mit "kaufen" ein. Das Kursziel werde bei 102,00 Euro belassen. (Analyse vom 10.07.2018)Börsenplätze BASF-Aktie: