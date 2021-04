Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Suchmaschinen-Gigant BAIDU und Autohersteller Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX, Ticker-Symbol: GRU, Hongkong-Ticker-Symbol: 0175.HK, NASDAQ OTC-Symbol: GELYF) hätten sich bekanntlich zusammengeschlossen, um den Elektrofahrzeug-Markt zu erobern. Jidu Auto heiße das Joint Venture. Inzwischen habe ein Sprecher des Unternehmens weitere Details über die künftigen Pläne und das zur Verfügung stehende Budget enthüllt.In den nächsten fünf Jahren sollten 50 Milliarden Yuan in die Smart-Car-Technologie-Entwicklung investiert werden. Das entspreche immerhin 7,7 Milliarden Dollar. Zwischen 2.500 und 3.000 Mitarbeiter sollten eingestellt werden, darunter 500 Software-Ingenieure, berichtet Bloomberg.CEO Xia Yiping habe bereits verraten: Das erste Elektrofahrzeug-Modell solle innerhalb der nächsten drei Jahre auf den Markt kommen und eine junge Kundschaft durch einen Roboter-Look ansprechen. Alle ein bis anderthalb Jahre werde ein neues Modell folgen.55 Prozent von Jidu würden BAIDU, der Rest Geely gehören.Beide Unternehmen dürften von dem Joint Venture profitieren. BAIDU könne endlich seine Plattform für autonomes Fahren, Apollo, im großen Stil präsentieren und monetarisieren. Geely habe neben den Partnerschaften mit Foxconn (Apple (ISIN: US0378331005, WKN: 865985, Ticker-Symbol: APC, NASDAQ-Symbol: AAPL)), Tencent (ISIN: KYG875721634, WKN: A1138D, Ticker-Symbol: NNND) und Faraday Future und der Elektroauto-Marke Zeekr mit BAIDU einen starken Partner in Sachen KI und Software. Sowohl bei BAIDU als auch bei Geely sieht es nach einer charttechnischen Stabilisierung aus, so Lars Friedrich von "Der Aktionär" zur BAIDU-Aktie. (Analyse vom 23.04.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BAIDU.Mit Material von dpa-AFX