Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

199,00 EUR +1,53% (28.01.2021, 19:03)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

240,48 USD +1,39% (28.01.2021, 18:51)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol Deutschland BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol Deutschland: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (28.01.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol Deutschland: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Während die Aktie von Blackberry nach der Ausweitung der Partnerschaft mit BAIDU deutlich steige, verschnaufe der Kurs von Chinas Antwort auf Google erwartungsgemäß. Selbst eine bemerkenswerte Testerlaubnis könne bislang nicht auf die Sprünge helfen. "Der Aktionär" mit den Einzelheiten und Kurzeinschätzungen zu beiden Aktien.Blackberry zähle zu den Kursraketen der Woche. Passend dazu habe das kanadische IT-Unternehmen diese Woche auch gute operative Neuigkeiten verkündet: Die Zusammenarbeit mit BAIDU werde ausgeweitet. Dabei nutze BAIDU für seine Plattform zum autonomen Fahren, Apollo, das Betriebssystem QNX von Blackberry zur Darstellung hochauflösender Karten. Das Ergebnis der Kooperation werde künftig in neuen Elektrofahrzeugen der chinesischen Guangzhou Automobile Group zur Geltung kommen.Zudem habe BAIDU in Kalifornien die Erlaubnis für Testfahrten mit autonomen Fahrzeugen - komplett ohne menschliche Fahrer - erhalten. BAIDU sei erst das sechste Unternehmen in dem US-Bundesstaat mit einer Genehmigung für unbemannte Testfahrten. Mit dabei seien unter anderem auch Waymo ( Google/Alphabet ) und das von Alibaba unterstützte AutoX.BAIDU sei selbst ein Gigant im Bereich der künstlichen Intelligenz. Insofern möge der Einsatz von QNX im ersten Moment verwundern. In der Autobranche sei das System aber längst etabliert - und Experten zufolge an sich kein Gewinntreiber für Blackberry. Der Hype um die Aktie sei unter fundamentalen Gesichtspunkten völlig übertrieben. Geely -Kooperation, dass BAIDU beim autonomen Fahren eine wichtige Rolle spielen könne. Dass der Aktienkurs nach dem jüngsten Lauf eine Verschnaufpause einlegen dürfte, habe "Der Aktionär" bereits prognostiziert.Langfristig bleibt BAIDU als chinesischer KI-Riese sowohl operativ als auch kurstechnisch aussichtsreich, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.01.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: BAIDU.