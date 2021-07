Aus Anlegersicht finde sich der spannendste Teil des Beitrags am Textende: "Baidu arbeitet mit mehreren der weltweit führenden Baumaschinenunternehmen zusammen, um traditionelle schwere Baumaschinen mit AES zu automatisieren."



Mit seiner Pressemitteilung demonstriere BAIDU seine Fähigkeit, nicht nur bei E-Autos und Robo-Taxis die Entwicklung voranzutreiben, sondern überraschenderweise auch in der Baubranche. Den Anlegern dürfte es recht sein. Vor allem, sollte demnächst einer der führenden Hersteller von Baumaschinen tatsächlich auf die Plattform setzen.



Für den "Aktionär" bleibt die Aktie weiter attraktiv, so Martin Weiss. (Analyse vom 05.07.2021)



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ -Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Dass BAIDU über eine formidable Suchmaschine in China verfüge, sei ebenso bekannt, wie die Ambitionen des Unternehmens bei Künstlicher Intelligenz, der Cloud und dem autonomen Fahren. Neu sei, in welche Branche der Konzern ebenfalls Forschungsgelder gesteckt habe - und mit welchem Erfolg.Bagger? Echt jetzt? Ja, echt, auch wenn dem Autor zu dem Begriff partout nicht mehr einfallen wolle als a) Mike Krügers Blödelsong aus den 80ern und b) ein knappes "und ich will nen Bagger mit Licht" als Antwort auf nicht endende wollende Weihnachtswünsche des Nachwuchses.Also Bagger. Habe bei BAIDU auch was mit Künstlicher Intelligenz zu tun. Dazu später mehr.BAIDUs Brot-und-Butter-Geschäft sei die bezahlte Suche im chinesischen Internet. 2020 seien 62 Prozent der Gesamterlöse (inklusive iQiyi) von 107 Milliarden Renminbi (circa 15,3 Mrd. Dollar) auf dieses Segment entfallen. Die restlichen Einnahmen hätten sich auf BAIDUs Cloud und zu kleineren Teilen auf Einnahmen aus der KI-Sparte und der Apollo-Plattform verteilt.BAIDUs Firmengründer Robin Li krempele den Konzern seit einiger Zeit um und forme sein Unternehmen zu einem schlagkräftigen Player bei KI, der Cloud und dem autonomen Fahren. Li könne dabei auf Daten von mehr als 550 Millionen aktiven Nutzern zurückgreifen.Soweit zur Vorgeschichte.Am Montag habe BAIDU nun nach mehrjähriger Forschungsarbeit (gemeinsam mit der Universität von Maryland) die Fertigstellung eines vollautonom arbeitenden Baggers (AES) gemeldet. Im Blog des Unternehmens heiße es zu den technischen Fähigkeiten der "Hardware": "Unsere Arbeit repräsentiert eine effiziente, robuste und allgemeine autonome Systemarchitektur, die es Baggern verschiedener Größen ermöglicht, Aufgaben in der realen Welt autonom auszuführen".Weiter heiße es:"Bagger sind für den Bau von Infrastruktur, den Bergbau und für Rettungseinsätze unerlässlich. Der globale Markt für Bagger betrug im Jahr 2018 44,1 Milliarden Dollar und wird bis 2026 voraussichtlich auf 63,1 Milliarden Dollar ansteigen. Angesichts dieses prognostizierten Marktwachstums sehen sich Bauunternehmen weltweit mit einem Mangel an qualifizierten Bedienern von Schwermaschinen, insbesondere Baggern, konfrontiert. [...]"Ebenfalls für den Einsatz autonomer Bagger würden die häufig gefährlichen Arbeitsbedingungen für menschliches Personal sprechen: "Einstürze, Bodeneinbrüche oder andere Baggerunfälle kosten allein in den USA jedes Jahr etwa 200 Todesopfer", heiße es in dem Blogbeitrag.