Börsenplätze BAIDU-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

183,20 EUR +8,02% (08.01.2021, 16:48)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

220,20 USD +5,92% (08.01.2021, 16:34)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (08.01.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Chinas Antwort auf Google sei zurück. Bereits vor dem Jahreswechsel habe sich der Kurs der Aktie nach vielversprechenden Entwicklungen im operativen Bereich aus dem Abwärtstrend befreien können. Während der ersten Handelswoche im neuen Jahr bleibe der Nachrichtenfluss äußerst positiv. Am Freitag treibe besonders eine Meldung den Kurs.Es habe bereits Gerüchte gegeben, dass sich BAIDU stärker im Elektroauto-Bereich engagieren wolle. Nun sei klar: Der KI-Gigant werde sich mit dem Hersteller Geely (ISIN: KYG3777B1032, WKN: A0CACX) zusammentun. Das würden Nachrichtenagenturen unter Berufung auf einen Insider berichten. Schon nächste Woche solle demnach der Deal offiziell verkündet werden. BAIDU werde voraussichtlich seine Plattform für autonomes Fahren, Apollo, einbringen und die Mehrheit an dem gemeinsamen Unternehmen zur Produktion smarter Elektroautos halten.Außerdem plane BAIDU laut Insidern noch im ersten Halbjahr einen Börsengang in Hongkong. Die Zweitnotierung solle mindestens 3,5 Mrd. Dollar schwer sein. Aktuell bringe BAIDU in den USA mehr als 70 Mrd. Dollar auf die Börsenwaage.Auch charttechnisch lässt BAIDU gerade kaum Wünsche offen, so Lars Friedrich von "Der Aktionär". Nach einer Durststrecke würden langsam wieder die Höchststände von 2018 ins Blickfeld rücken. Für Geely-Anleger sei die Nachricht über die Kooperation ebenfalls positiv: Ihre Aktie steige heute mehr als 15 Prozent. (Analyse vom 08.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link