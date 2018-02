Frankfurt-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

195,30 Euro +8,52% (14.02.2018, 14:04)



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

191,28 EUR +4,48% (14.02.2018, 14:38)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

237,55 USD +5,30% (14.02.2018, 14:39, vorbörslich)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet.

(14.02.2018/ac/a/n)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





San Francisco (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse des Analysten Kena Sena von Wells Fargo Advisors:Laut einer Aktienanalyse bringt Analyst Ken Sena vom Investmenthaus Wells Fargo Advisors weiterhin seine Überzeugung zum Ausdruck, dass die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) eine überdurchschnittlichen Kursentwicklung verzeichnen werden.BAIDU Inc. habe mit den Umsatz- und Gewinnzahlen des abgelaufenen Quartals die Erwartungen übertroffen. Außerdem seien die Umsatzplanungen für Q1/18 höher als angenommen.Die Analysten von Wells Fargo Advisors erhöhen die Umsatzprognose für 2018 um 3% auf 16,6 Mrd. USD und die EBITDA-Schätzung um 1,4% auf 4,4 Mrd. USD.Die Margenreduktion sei auf höhere Investitionen in die BAIDU-App, Video-Contentkosten für iQiyi und AI zurückzuführen.Die Analysten von Wells Fargo Advisors halten in ihrer BAIDU-Aktienanalyse am "outperform"-Rating fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BAIDU-Aktie: