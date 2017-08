Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

179,40 EUR -2,30% (29.08.2017, 13:57)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

217,30 USD -1,22% (29.08.2017, 14:12, vorbörslich)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet.

(29.08.2017/ac/a/n)

New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von Analyst Alex Yao von J.P. Morgan Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Analyst Alex Yao von J.P. Morgan Securities im Hinblick auf die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) weiterhin die Erwartung einer neutralen Kursentwicklung.Ein neuer Ansatz beim Bewertungsmodell veranlasst die Analysten von J.P. Morgan Securities zu einer Erhöhung des Kursziels für die Aktien von BAIDU Inc. von 210,00 auf 230,00 USD.Analyst Alex Yao hält aber das Chance/Risiko-Profil für weitgehend ausgeglichen.Die Analysten von J.P. Morgan Securities stufen in ihrer BAIDU-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "neutral" ein.Stuttgart-Aktienkurs BAIDU-Aktie:179,87 Euro -2,38% (29.08.2017.2017, 13:43)