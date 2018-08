Tradegate-Aktienkurs BAIC Motor-Aktie:

Kurzprofil BAIC Motor Corp. Ltd.:



BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5, Hong Kong-Ticker Symbol: 1958.HK) ist ein führender Pkw-Hersteller und Service-Anbieter in China und eines der Pkw-Unternehmen. BAIC Motor besitzt eine breite Palette von Marken. Zudem gehört BAIC Motor im Bereich der reinen Elektro-PKW zu den führenden Unternehmen in China.



Gegründet im September 2010, ist BAIC Motor die Plattform der Beijing Automotive Group Co., Ltd (BAIC Group) für die komplette Integration und Geschäftsentwicklung von Personenkraftwagen. BAIC Motor hat am 19. Dezember 2014 den Börsengang von H-Aktien abgeschlossen und ist an der Börse von Hong Kong Limited (SEHK) an die Börse gegangen (H-Aktien: BAIC Motor; H-Aktien: 1958). (29.08.2018/ac/a/a)



New York (www.aktiencheck.de) - BAIC Motor-Aktienanalyse von Analyst Benjamin Lo von Instinet:Laut einer Aktienanalyse bekräftigen die Analysten von Instinet ihre Kaufempfehlung für die Aktien von BAIC Motor Corp. Ltd. (ISIN: CNE100001TJ4, WKN: A12GNY, Ticker-Symbol: 2B5, Hong Kong-Ticker Symbol: 1958.HK).Die Erholungsstory von BAIC Motor Corp. Ltd. sei weiterhin intakt, so die Instinet-Analysten.Das Timing bei zwei entscheidenden Faktoren sei aber etwas ungewiss. Zum einen gehe es um den Verkauf des Verlustbringers Wevan und zum anderen um das Listing der A-Aktien auf dem chinesischen Festland, das von dem dort herrschenden Marktumfeld abhängig sei. In den letzten Monaten stelle sich in dieser Hinsicht die Lage herausfordernder dar.Um stärkeren Gewinnbeiträgen durch Benz und einer schwächeren Erholung bei Hyundai Rechnung zu tragen, hat Analyst Benjamin Lo die Gewinnprognosen überarbeitet.