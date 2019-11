Tradegate-Aktienkurs B2Gold-Aktie:

Kurzprofil B2Gold Corp.:



B2Gold Corp. (ISIN: CA11777Q2099, WKN: A0M889, Ticker-Symbol: 5BG, TSE-Symbol: BTO) ist ein in Kanada beheimateter Goldproduzent mit Sitz in Vancouver.



B2Gold betreibt drei operative Minen (zwei in Nicaragua und eine auf den Philippinen). Zudem besitz B2Gold ein Portfolio an Entwicklungs- und Explorations-Assets in Nicaragua, Kolumbien, Namibia und Uruguay.

B2Gold Corp. habe auf den ersten Blick solide Quartalszahlen erzielt. Das adjustierte EPS sei mit 0,09 CAD habe stärker ausgefallen als vom Markt erwartet. Vor allem die Aktivitäten bei Otjikoto und Masbate sowie El Limon hätten zu dem starken Ergebnis beigetragen. Die Produktion habe sich im Großen und Ganzen im Rahmen der Prognosen bewegt.Die Planungen für das Gedamtjahr seien vom Management bestätigt worden. Zudem sei eine erstmalige Quartalsdividende angekündigt worden, womit sich eine Dividendenrendite von 1,2% ergebe. Bezogen auf den geschätzten Free Cash flow in 2020 dürfte sich die Ausschüttungsquote bei einem Goldpreis von 1.500 USD je Unze auf 8% belaufen, so die Einschätzung des Analysten Carey MacRury.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer B2Gold-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "buy" ein und bestätigen das Kursziel von 7,00 CAD.