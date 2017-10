Laut einem Medienbericht sei der japanische Mutterkonzern des US-Mobilfunkers Sprint (ISIN: US85207U1051, WKN: A1W1XE, Ticker-Symbol: 2S7), Softbank (ISIN: JP3436100006, WKN: 891624, Ticker-Symbol: SFT), nicht mehr länger an einer Fusion seiner Tochter mit dem Rivalen T-Mobile US (ISIN: US8725901040, WKN: A1T7LU, Ticker-Symbol: TM5) interessiert.



VW (ISIN: DE0007664039, WKN: 766403, Ticker-Symbol: VOW3, NASDAQ OTC-Symbol: VLKPF) habe sich für das laufende Jahr eine bereinigte Marge leicht über der prognostizierten Spanne von 2,5 bis 3,5% vorgenommen. Diese solle dann bis 2020 auf mindestens 4% und bis 2025 auf 6% klettern.



Der US-Lebensmittelkonzern Mondelez habe nachbörslich die Zahlen für das Q3 vorgelegt. Der Konzern habe sowohl beim adjustierten Gewinn je Aktie von USD 0,57 als auch beim Umsatz in Höhe von USD 6,53 Mrd. die Analystenerwartungen (Gewinn je Aktie: USD 0,54; Umsatz: USD Umsatz: USD 6,45 Mrd.) übertreffen können. Der Kurs der Aktie sei nachbörslich um 5% gestiegen.



Der Schweizer Industriekonzern OC Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) profitiere weiterhin von der wachsenden Weltwirtschaft und habe demzufolge die Jahreserwartungen neuerlich angehoben. (31.10.2017/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - In der Energiebranche planen Dynegy (ISIN: US26817R1086, WKN: A1J5JU, Ticker-Symbol: DYE) und Vista Energy eine Hochzeit, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Der Farbenkonzern Axalta Coating (ISIN: BMG0750C1082, WKN: A12EDV, Ticker-Symbol: 9AX) strebe eine Fusion mit dem niederländischen Konkurrenten Akzo Nobel (ISIN: NL0000009132, WKN: 914188, Ticker-Symbol: AKU, EN Amsterdam: AKZA: Nasdaq OTC-Symbol: AKZOF) an.