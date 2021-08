Börsenplätze Aves One-Aktie:



Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) ist ein stark wachsender Investor im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons für die Schiene. Standardcontainer für die Schifffahrt, Wechselbrücken für die Straße sowie Logistikimmobilien gehören ebenfalls zum Portfolio der Aves One AG. Zu ihren Endkunden zählen staatliche Bahngesellschaften, Industrie- und Logistikunternehmen.



Die weiter zunehmende Globalisierung der Warenströme führt zu einem erhöhten Transportvolumen. Das Wachstum der Weltwirtschaft soll bis 2019 mehr als 3,6 Prozent per annum betragen. Zudem soll sich der Frachtverkehr bis 2050 vervierfachen. All diese Faktoren führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Logistik-Equipment. Das aktuell niedrige Zinsniveau bietet zusätzlich eine solide Finanzierungsbasis für Investitionen in langlebige Logistik-Assets mit guten Wachstumschancen. Darüber hinaus bieten die Liberalisierung des Bahnmarktes, die Optimierung der Logistikketten und der anhaltende Outsourcing-Trend gute Marktbedingungen für die Vermietung in all den Geschäftsbereichen. Von diesem positiven Marktumfeld möchte Aves One profitieren.



Bei den Güterwagen - wie auch bei Containern und Logistikimmobilien - handelt es sich um langlebige Assets mit stabilen Cash-Flows. Die Bewirtschaftung der Assets, also Vermietung und Instandhaltung, werden durch externe Assetmanager (analog eines Immobilienverwalters) übernommen. Als Bestandshalter und Eigentümer der Logistik-Assets übernimmt die Aves One die Steuerung und Kontrolle der Assetmanager, die Gewichtung der Geschäftsbereiche und das Portfolio Management. So konnte das Unternehmen einerseits eine breit diversifizierte Endkundenbasis mit führenden Staatsbahnen, Reedereien, Industrie- und Chemieunternehmen aufbauen. Andererseits hat es ein attraktives Asset-Portfolio entwickelt.



Es ist geplant, das Portfolio der Gesellschaft bis zum Jahr 2020 auf ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro auszubauen. Hervorragende Marktzugänge durch Management und Partner bilden das Fundament für den kontinuierlichen Ausbau der Gesellschaft. (10.08.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aves One-Aktienanalyse von der GBC AG:Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) unter die Lupe.Ein Konsortium aus den beiden Gesellschaften Swiss Life Asset Managers (Schweiz) und Vauban Infrastructure Partners (Frankreich) habe am 06.08.2021 ein freiwilliges öffentliches Übernahmeangebot an die Aktionäre der Aves One AG abgegeben. Geboten würden 12,80 Euro je Aves One-Aktie, was gegenüber dem Schlusskurs des Vortages (XETRA-Schlusskurs am 05.08.2021: 10,10 Euro) einem Aufschlag von 26,7% entspreche. Gemäß Übernahmeangebot werde die Aves One AG mit einem fairen Wert in Höhe von 166,60 Mio. Euro, zuzüglich der Nettoverbindlichkeiten einem Enterprise Value in Höhe von 1.130 Mio. Euro bewertet.Im Rahmen der von der Aves One AG und der Bieterin geschlossenen Investitionsvereinbarung solle die Aves One AG vom Konsortium zusätzliches Kapital in Höhe von 100 Mio. Euro sowie weiteres Kapital für die Optimierung der Kapitalstruktur erhalten. Nähere Angaben seien hierzu nicht gemacht worden, sodass es sich hier sowohl um Eigen- als auch um Fremdkapital handeln könne. Zum 31.12.2020 habe die Aves One AG, nach dem Verkauf des Container-Geschäftes, ein Eigenkapital in Höhe von 14,04 Mio. Euro und eine niedrige EK-Quote in Höhe von 1,4% ausgewiesen. Eine Stärkung der Eigenkapitalbasis dürfte demnach Bestandteil der Investitionsvereinbarung sein.Erst nach der Veröffentlichung der vollständigen Angebotsunterlage werde der Vorstand der Aves One eine Stellungnahme zum Übernahmeangebot abgeben. Es zeichne sich jedoch ab, dass hier eine Empfehlung zur Annahme ausgesprochen werde. Auch der Umstand, wonach bereits mehr als 85% der Stimmrechte sich verpflichtet hätten, die Aktien im Rahmen des Übernahmeangebots anzudienen, sei ein guter Hinweis dafür.Die Analysten würden die Aves One AG seit Juli 2017 im Rahmen einer laufenden Research Coverage begleiten. Seither habe sich der Aktienkurs sehr gut entwickelt. Seit August 2018 liege der von ihnen ermittelte faire Unternehmenswert zudem oberhalb von 12,00 Euro je Aktie, zuletzt hätten sie im Rahmen der Anno-Studie ein Kursziel in Höhe von 14,50 Euro ermittelt. Der im Rahmen der Akquisition festgelegte Übernahmepreis von 12,80 Euro liege zwar etwas unterhalb des letzten Kursziels, bewege sich jedoch in etwa auf dem Niveau des von den Analysten ermittelten Kursziels der vergangenen Jahre.Aus diesem Grunde erfolge eine konkrete weitere Einschätzung zum Angebot durch die Analysten nach Vorlage des Angebots.Bis dahin nehmen Cosmin Filker und Matthias Greiffenberger, Aktienanalysten der GBC AG, den Bewertungsstatus "Under Review". (Analyse vom 10.08.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link