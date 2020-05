Xetra-Aktienkurs Aves One-Aktie:

Kurzprofil Aves One:



Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) ist ein stark wachsender Investor im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons für die Schiene. Standardcontainer für die Schifffahrt, Wechselbrücken für die Straße sowie Logistikimmobilien gehören ebenfalls zum Portfolio der Aves One AG. Zu ihren Endkunden zählen staatliche Bahngesellschaften, Industrie- und Logistikunternehmen.



Die weiter zunehmende Globalisierung der Warenströme führt zu einem erhöhten Transportvolumen. Das Wachstum der Weltwirtschaft soll bis 2019 mehr als 3,6 Prozent per annum betragen. Zudem soll sich der Frachtverkehr bis 2050 vervierfachen. All diese Faktoren führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Logistik-Equipment. Das aktuell niedrige Zinsniveau bietet zusätzlich eine solide Finanzierungsbasis für Investitionen in langlebige Logistik-Assets mit guten Wachstumschancen. Darüber hinaus bieten die Liberalisierung des Bahnmarktes, die Optimierung der Logistikketten und der anhaltende Outsourcing-Trend gute Marktbedingungen für die Vermietung in all den Geschäftsbereichen. Von diesem positiven Marktumfeld möchte Aves One profitieren.



Bei den Güterwagen - wie auch bei Containern und Logistikimmobilien - handelt es sich um langlebige Assets mit stabilen Cash-Flows. Die Bewirtschaftung der Assets, also Vermietung und Instandhaltung, werden durch externe Assetmanager (analog eines Immobilienverwalters) übernommen. Als Bestandshalter und Eigentümer der Logistik-Assets übernimmt die Aves One die Steuerung und Kontrolle der Assetmanager, die Gewichtung der Geschäftsbereiche und das Portfolio Management. So konnte das Unternehmen einerseits eine breit diversifizierte Endkundenbasis mit führenden Staatsbahnen, Reedereien, Industrie- und Chemieunternehmen aufbauen. Andererseits hat es ein attraktives Asset-Portfolio entwickelt.



Es ist geplant, das Portfolio der Gesellschaft bis zum Jahr 2020 auf ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro auszubauen. Hervorragende Marktzugänge durch Management und Partner bilden das Fundament für den kontinuierlichen Ausbau der Gesellschaft. (18.05.2020/ac/a/nw)



Augsburg (www.aktiencheck.de) - Aves One-Aktienanalyse von der GBC AG:Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) weiterhin zu kaufen.Die Aves One AG habe ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr 2019 abgeschlossen und sei gut positioniert, um erfolgreich durch die Corona-Krise zu navigieren. Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hätten die Umsatzerlöse um 50,3% auf 116,78 Mio. EUR (VJ: 77,68 Mio. EUR) gesteigert werden können und das EBITDA habe sich überproportional um 72,4% auf 84,60 Mio. EUR (VJ: 52,19 Mio. EUR) verbessert. Das dynamische Umsatzwachstum sei durch den Ausbau der Assets under Management im Vorjahr und im abgelaufenen Jahr erzielt worden. So habe sich der Assetbestand um 12,6% auf 924,33 Mio. EUR (VJ: 820,93 Mio. EUR) erhöht und die entsprechende Bruttorendite sei auf 12,6% (VJ: 9,5%) angestiegen. Zudem hätten eine sehr hohe Auslastungsquote und die gute Mietrendite zur Umsatzsteigerung beigetragen.Die überproportionale Ergebnisverbesserung habe durch die sehr stabile Kostenstruktur erzielt werden können. So setze das Unternehmen seit jeher auf den Lean-Management-Ansatz und hohe Kostendisziplin. Auch auf der Nettoebene (bereinigt um cashunwirksame Währungseffekte) habe eine signifikante Verbesserung um 130,7% auf 8,55 Mio. EUR (VJ: 3,71 Mio. EUR) erzielt werden können.Die Corona-Krise werde sich deutlich auf den Welthandel und die Weltwirtschaft niederschlagen. Dies werde auch die Aves One beeinflussen, dennoch seien die Analysten der Meinung, dass das Unternehmen sehr gut für die Krise aufgestellt sei. Dies komme insbesondere daher, dass die Aves One AG als Bestandshalter von langlebigen Logistik-Assets zumeist langfristige Mietverträge abgeschlossen habe und somit bereits kurzfristig eine hohe Auslastung mit zuverlässigen Cashflows generieren sollte. Dennoch sollte es teilweise zu Nachfragerückgängen kommen, was sich auf die Mietraten auswirken sollte. Das Unternehmen habe als Guidance einen Umsatz und ein EBITDA mindestens auf Vorjahresniveau verkündet. Nach Erachten der Analysten sollte dies auch ohne Assetzukäufe gut machbar sein, da die im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 erworbenen Assets bereits zu einer höheren Umsatzbasis führen sollten. Zudem sollte insbesondere der Rail-Bereich für die essenzielle Versorgung eingesetzt werden und sei in der Krisenzeit besser geeignet, um Waren grenzübergreifend zu transportieren als z.B. zahlreiche LKW.Auf Basis ihres DCF-Modells haben Matthias Greiffenberger und Cosmin Filker, Aktienanalysten der GBC AG, ein Kursziel in Höhe von 13,60 EUR ermittelt und vergeben der Aves One-Aktie ein "kaufen"-Rating. Damit würden die Analysten ihr bisheriges Kursziel beibehalten. Ihre leicht geringe Prognose werde durch den Roll-Over-Effekt kompensiert. (Analyse vom 18.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link