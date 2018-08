XETRA-Aktienkurs Aves One-Aktie:

8,50 Euro 0,00% (21.08.2018, 10:49)



Börse Frankfurt-Aktienkurs Aves One-Aktie:

8,55 Euro +0,59% (21.08.2018, 08:02)



ISIN Aves One-Aktie:

DE000A168114



WKN Aves One-Aktie:

A16811



Ticker Symbol Aves One-Aktie:

AVES



Kurzprofil Aves One:



Die Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) ist ein stark wachsender Investor im Bereich langlebiger Logistik-Assets mit dem Fokus auf Güterwaggons für die Schiene. Standardcontainer für die Schifffahrt, Wechselbrücken für die Straße sowie Logistikimmobilien gehören ebenfalls zum Portfolio der Aves One AG. Zu ihren Endkunden zählen staatliche Bahngesellschaften, Industrie- und Logistikunternehmen.



Die weiter zunehmende Globalisierung der Warenströme führt zu einem erhöhten Transportvolumen. Das Wachstum der Weltwirtschaft soll bis 2019 mehr als 3,6 Prozent per annum betragen. Zudem soll sich der Frachtverkehr bis 2050 vervierfachen. All diese Faktoren führen zu einer erhöhten Nachfrage nach Logistik-Equipment. Das aktuell niedrige Zinsniveau bietet zusätzlich eine solide Finanzierungsbasis für Investitionen in langlebige Logistik-Assets mit guten Wachstumschancen. Darüber hinaus bieten die Liberalisierung des Bahnmarktes, die Optimierung der Logistikketten und der anhaltende Outsourcing-Trend gute Marktbedingungen für die Vermietung in all den Geschäftsbereichen. Von diesem positiven Marktumfeld möchte Aves One profitieren.



Bei den Güterwagen - wie auch bei Containern und Logistikimmobilien - handelt es sich um langlebige Assets mit stabilen Cash-Flows. Die Bewirtschaftung der Assets, also Vermietung und Instandhaltung, werden durch externe Assetmanager (analog eines Immobilienverwalters) übernommen. Als Bestandshalter und Eigentümer der Logistik-Assets übernimmt die Aves One die Steuerung und Kontrolle der Assetmanager, die Gewichtung der Geschäftsbereiche und das Portfolio Management. So konnte das Unternehmen einerseits eine breit diversifizierte Endkundenbasis mit führenden Staatsbahnen, Reedereien, Industrie- und Chemieunternehmen aufbauen. Andererseits hat es ein attraktives Asset-Portfolio entwickelt.



Es ist geplant, das Portfolio der Gesellschaft bis zum Jahr 2020 auf ein Volumen von mehr als einer Milliarde Euro auszubauen. Hervorragende Marktzugänge durch Management und Partner bilden das Fundament für den kontinuierlichen Ausbau der Gesellschaft. (21.08.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Aves One-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie der Aves One AG (ISIN: DE000A168114, WKN: A16811, Ticker-Symbol: AVES) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Aves One hätten nur die wenigsten Anleger auf der Agenda. Dabei habe dieser Nebenwert einiges zu bieten.Auch im Zeitalter der Digitalisierung gehe nichts ohne die richtige Steuerung, Lagerung und den Transport von Waren und Gütern. Der Frachtverkehr solle sich bis 2050 vervielfachen. Diese nachhaltig steigende Nachfrage spiele der Aves One AG in die Karten. Das Unternehmen agiere als aktiver Bestandshalter für Logistik-Equipment. Der Fokus der Investments liege dabei auf Bahnwaggons (Rail Equipment) und Seecontainern (Container Equipment). "Wir verfolgen ein aktives Asset- und Portfoliomanagement. Als Eigentümer treffen wir dabei letztendlich die Entscheidung, welche Assets wir übernehmen werden", so Aves-Vorstand Jürgen Bauer. "Zudem bestimmen wir den Zeitpunkt des Ein- und des Ausstiegs und haben das Recht, aktiv in die Verwertung einzugreifen. Wir sind damit unabhängiger als ein klassischer Vermieter, der meist nicht ganz frei von Kundenzwängen ist."Vor wenigen Tagen sei Vorstand Bauer der nächste Coup gelungen: Aves One habe einen Kaufvertrag über den Erwerb von rund 30% (4.400 Stück) der Güterwagenflotte der Nacco-Gruppe unterzeichnet - und profitiere damit von den Expansionsplänen der VTG AG. Hintergrund: Die Kartellbehörden hätten VTG im März 2018 den Erwerb der CIT Rail Holdings, der Eigentümerin der Nacco-Gruppe, unter der Auflage genehmigt, dass rund 30% des Güterwagenbestands an einen Dritten zu veräußern seien. Und genau dieser Dritte sei Aves One, die die eigene Flotte so auf rund 8.700 Güter- und Kesselwagen verdoppeln könne. Aves One könne diese Transaktion ohne Kapitalmaßnahme stemmen und werde formal als Bestandshalter agieren. Die Verwaltung der Güterwagen übernehme Wascosa AG."Diese Akquisition ist ein Meilenstein auf unserem Wachstumskurs", so ein sichtlich zufriedener Aves-Vorstand Jürgen Bauer. Kein Wunder: Die Hanseaten könnten nicht nur den Wert ihres Güterwagenportfolios mehr als verdoppeln, das eigene Asset-Volumen sollte 2019 die Milliardenmarke erreichen. Diese Größe sei bislang erst für das Jahr 2020 geplant gewesen. "Gleichzeitig erwarten wir aus der neuen Güterwagenflotte von Beginn an einen signifikant positiven Ergebnisbeitrag", so der Firmenlenker. Die neu erworbenen Assets würden über ein junges Durchschnittsalter von etwa 16 Jahren verfügen, dem Vernehmen nach eine hohe EBITDA-Marge aufweisen und seien meist an renommierte europäische Kunden voll vermietet. Damit seien nach Abschluss der Transaktion ein jährlicher Umsatzbeitrag von rund 37 Mio. Euro sowie ein EBITDA-Beitrag von 28 Mio. Euro möglich.Nach einer gesunden Konsolidierungsphase sollte die zuletzt bereits recht stark nachgefragte und im Branchenvergleich günstig bewertete Aves One-Aktie bei einem anhaltend positiven Newsflow nachhaltig in zweistellige Kursregionen steigen, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Aves One-Aktie: