Aber auch Zulieferkonzerne hätten von der guten Stimmung profitiert. Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) sei im DAX mit einem Anstieg um 4,1 Prozent im DAX sogar zum Spitzenreiter geworden. Hier sorge die geplante Abspaltung der Antriebssparte Vitesco neuerdings wieder für Gesprächsstoff. Verwiesen worden sei am Markt auf eine Präsentation, aus der hervorgehe, dass in der Sparte großes Wachstumspotenzial mit elektronischen Antrieben gesehen werde.



Die Autoaktien seien in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten. Zuletzt hätten sie sich jedoch stabilisieren und einen Boden ausbilden können. Mit dem heutigen Kursanstieg helle sich das Bild aus charttechnischer Sicht wieder etwas auf. Am stärksten präsentiere sich weiter die Aktie von Volkswagen. Die große Frage bleibe jedoch, ob die europäischen Autobauer den erfolgreichen Sprung hin zur Elektromobilität schaffen würden. In jedem Fall werde es ein Kraftakt werden - oder wie es Ola Källenius, Vorstandschef von Daimler, vor Kurzem formuliert habe: Die nächsten drei Jahre würden "tough". (Analyse vom 12.02.2020)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die Autoaktien haben am Mittwoch besonders stark von der marktbreiten Hoffnung auf letztlich nur glimpfliche Folgen des Coronavirus profitiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär".In Erwartung einer Erholung der Wirtschaft von den Folgen des Virus-Ausbruchs hätten sich VW (ISIN DE0007664039/ WKN 766403), Daimler (ISIN DE0007100000/ WKN 710000) und BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) mit Anstiegen von bis zu 3,3 Prozent im DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) besonders positiv abgehoben.Investoren würden darauf setzen, dass die wirtschaftlichen Folgen des Coronavirus dank der Maßnahmen in China beherrschbar bleiben würden. Sowohl die Zahl der neuen Opfer als auch die der neu erkrankten Patienten seien den offiziellen Angaben zufolge am Mittwoch etwas zurückgegangen. China gelte als der wohl wichtigste Wachstumsmarkt der Branche.