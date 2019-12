LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Autoneum-Aktie:

Kurzprofil Autoneum Holding AG:



Autoneum (ISIN CH0127480363; WKN: A1H900, Ticker-Symbol: AN9, SIX Swiss Ex: AUTN, Nasdaq OTC-Symbol: ATNNF) ist weltweit führend im Akustik- und Wärmemanagement bei Fahrzeugen. Das Unternehmen entwickelt und produziert multifunktionale, leichtgewichtige Komponenten und Systeme für den Innen- und Motorraum sowie den Unterboden. Zu den Kunden des Unternehmens zählen praktisch alle Fahrzeughersteller in Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Autoneum betreibt weltweit 55 Produktionsstätten und beschäftigt in 25 Ländern mehr als 13.000 Mitarbeitende. Das Unternehmen mit Konzernsitz in Winterthur, Schweiz, ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Tickersymbol AUTN kotiert. (11.12.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Autoneum-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Autoneum-Aktie (ISIN CH0127480363; WKN: A1H900, Ticker-Symbol: AN9, SIX Swiss Ex: AUTN, Nasdaq OTC-Symbol: ATNNF).Deutlicher Negativgewinn im GJ19 infolge angekündigter Wertberichtigung: Seit Oktober habe sich operativ nicht viel getan. Immerhin: Die Performance in Europa sollte im 2H19 positiver ausfallen. In der SAMEA-Region würden die Geschäfte gut laufen, hier stütze teils eine beträchtliche Preisinflation das Wachstum. In Asien würden die Restrukturierungsmaßnahmen zu greifen beginnen, so dass hier die Performance zumindest stabil bleiben dürfte. All dies könne allerdings die operativen Probleme in Nordamerika nur zum Teil ausgleichen, wo ein deutliches Negativ-EBIT drohe (CHF -50-60 Mio. im GJ19). Darüber hinaus seien in Nordamerika Sonderbelastungen infolge Wertberichtigung angekündigt worden (VontE: CHF 70 Mio., nicht zahlungswirksam). Diese Mitteilung komme unerwartet und lasse die Analystenprognose für das GJ19 entsprechend sinken.Mittelfristige Schätzwerte gesenkt: Autoneum habe zudem angekündigt, dass man wohl erst wieder ab 2022 ein gesundes Rentabilitätsniveau erreichen werde. Für Lichvar würde ein solches "gesundes" Niveau eine nachhaltig erreichbare EBIT-Marge von 5 bis 6% bedeuten. Seine Schätzung für 2022 liege jetzt folglich bei 5,9% (statt 6,7%). Das Management verlagere seinen Fokus also vom Umsatzwachstum wieder zurück in Richtung nachhaltige Rentabilität. Im Licht dieser Erkenntnisse korrigiere der Analyst auch seine mittelfristige Wachstumsprognose leicht nach unten.Die Welle der Gewinnwarnungen bei Autoneum halte an - inzwischen würden sie in fast jedem Quartal veröffentlicht. Nachdem der Analyst bereits recht pessimistisch gewesen sei, habe der gesenkte kurz- und mittelfristige Ausblick eine weitere Reduzierung seiner Prognose zur Folge. Das Abwärtsrisiko scheine jetzt begrenzt, doch die Nettoverschuldung bleibe hoch und das Management müsse seine Glaubwürdigkeit wiederherstellen. Lichvar halte die vorsichtigere Vorgabe daher für sinnvoll, auch wenn sie zunächst einen Rückschlag bedeute. Der mittelfristige Ausblick lasse jedoch einen erheblichen Interpretationsspielraum.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Autoneum-Aktie: