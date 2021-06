Der Nikkei-225 (ISIN JP9010C00002/ WKN A1RRF6) verzeichne aktuell leichte Kursgewinne: 29.080 (+0,47%).



MorphoSys wolle den US-Krebsspezialisten Constellation Pharmaceuticals für 1,7 Mrd. USD übernehmen. Mit dem geplanten Zukauf sichere sich das Biotechnologie-Unternehmen u.a. zwei neue Krebsarzneien, die sich derzeit in der mittleren bis späten Phase der klinischen Entwicklung befinden würden.



Lonza (ISIN CH0013841017/ WKN 928619) und der US-Biotechnologiekonzern Moderna (ISIN US60770K1079/ WKN A2N9D9) würden ihre Zusammenarbeit beim Covid-19-Impfstoff weiter ausbauen. Der Pharma-Auftragshersteller werde in seinem Werk im niederländischen Geleen eine neue Produktionslinie für bis zu 300 Mio. Dosen des Wirkstoffs des Moderna-Impfstoffs bauen, hätten die Konzerne mitgeteilt. Die Anlage solle voraussichtlich Ende 2021 in Betrieb gehen.



Die Geschäfte des Videodienstes Zoom (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2) würden dank des Trends zum Homeoffice auch weiterhin boomen. Bei einem Umsatz von 956,2 (328,2) Mio. USD sei der Nettogewinn in Q1 auf 227,38 (27,04) Mio. USD explodiert. Zuletzt hätten sich immer mehr Anwender für ein kostenpflichtiges Abo-Modell entschieden, habe Zoom mitgeteilt.



Der Euro habe am Berichtstag zunächst unter einer generellen Stärke des USD gelitten, habe sich aber im Handelsverlauf erholen können.



Die Ölpreise hätten zur Wochenmitte an den Kursaufschwung des Vortages angeknüpft. Die OPEC+ habe sich zuletzt zuversichtlich zur künftigen Nachfrage nach dem schwarzen Gold geäußert.



Der zunächst deutlich stärkere USD habe Gold über weite Strecken des Handels unter Druck gebracht. Mit dem Nachlassen der Stärke der US-Währung habe Gold dann wieder über die Marke von 1.900 USD je Feinunze zurückkehren können. (03.06.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die Akteure am deutschen Aktienmarkt zeigten sich nach der Rekordfahrt des Vortages recht zurückhaltend, so die Analysten der Nord LB.Der DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900) sei um +0,23% gestiegen, der TecDAX (ISIN DE0007203275/ WKN 720327) sei um -1,43% und der MDAX (ISIN DE0008467416/ WKN 846741) um -0,23% gesunken.Gesucht gewesen seien jedoch Automobilwerte: So hätten VW Vz. (ISIN DE0007664039/ WKN 766403) 2,15% zugelegt, für BMW (ISIN DE0005190003/ WKN 519000) sei es um 1,45% nach oben gegangen und Continental (ISIN DE0005439004/ WKN 543900) hätten 1,34% gewonnen.In einem impulsarmen Handel hätten sich die Indices an der Wall Street kaum verändert. Der Dow Jones (ISIN US2605661048/ WKN 969420) sei um +0,07%, der S&P 500 (ISIN US78378X1072/ WKN A0AET0) um +0,14%, der Nasdaq-Comp. (ISIN XC0009694271/ WKN 969427) um +0,14% geklettert.