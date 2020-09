Bonn (www.aktiencheck.de) - Am Beispiel der Auto-Branche wird deutlich, wie eng verwoben die Wirtschaften der Europäischen Union und Großbritanniens sind, so die Analysten von Postbank Research.



Von den im Vereinigten Königreich verkauften Fahrzeugen würden 69 Prozent aus der Europäischen Union stammen. 80 Prozent der Autokomponenten, die das Vereinigte Königreich importiere, würden Firmen vom Kontinent liefern. Umgekehrt sehe es vergleichbar aus. Britische Betriebe würden 55 Prozent ihrer Fahrzeug- und 69 Prozent ihrer Bauteilproduktion Richtung Festland exportieren. Die aktuell geltenden Handelsverträge würden diese starken Beziehungen zwischen den Wirtschaftsräumen ermöglichen.



Falls es zu keinem Deal im Brexit-Poker komme, würde schon ein Rückfall auf die Regeln der Welthandelsorganisation deutliche finanzielle Veränderungen mit all ihren negativen Folgen für Produzenten und Kunden mit sich bringen. Auf PKW würde dann ein Zoll von 10 Prozent und auf kommerziell genutzte Fahrzeuge von 22 Prozent anfallen. Hinzu käme der administrative Aufwand, der wegen nichttarifärer Handelshemmnisse wie beispielsweise Zolldeklarationen oder unterschiedlicher Regulierung für die Unternehmen entstehen würde. (25.09.2020/ac/a/m)



