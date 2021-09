Blockchain-Grundlagen

Es gibt eine Reihe von Vorschriften, die Forex-Broker befolgen müssen. Das ist sehr wichtig, weil es allen zugute kommt, nicht nur den am besten regulierten Brokern. So können die Regulierungsbehörden beispielsweise für Transparenz auf den Devisenmärkten sorgen, damit andere Unternehmen die Möglichkeit haben, mit ihnen zu konkurrieren! Auch wenn es noch nichts gibt, was diesen Vorteil für normale Menschen wie Sie und mich bringt - hoffentlich werden wir bald Fortschritte sehen.



Erhöhte Transparenz

Die Devisenbranche ist ein kompliziertes System, aber die Blockchain kann es transparenter machen. Banken und Unternehmen profitieren davon, weil sie Zugang zu hilfreichen Informationen wie Währungskursen oder Transaktionsdetails haben, die sicher und unveränderlich im verteilten Hauptbuch gespeichert sind. Darüber hinaus wird durch die Dezentralisierung von Aufzeichnungen über Gesetze und Vorschriften die Übersicht für alle Marktteilnehmer erleichtert - was auch eine größere Sicherheit bei Transaktionen bedeutet!



Die Währungsmärkte sind nicht dezentralisiert. Die Zentralbanken legen die Preise fest und halten sie aufrecht, damit kleine Unternehmen und Einzelhändler sich in dieses System einkaufen können, was bedeutet, dass sie keine Kontrolle über die Preisentscheidungen haben, aber Blockchain kann das ändern. Großbanken könnten ihre Fähigkeit verlieren, Marktbewegungen zu diktieren, da jeder die Preisinformationen in Echtzeit über eine transparente Plattform, die von der Blockchain-Technologie bereitgestellt wird, sehen wird.



Erhöhte Sicherheit

Bessere Sicherheit ist ein großer Vorteil, wenn beim Devisenhandel Billionen von Dollar auf dem Spiel stehen. Angesichts der Schnelligkeit des Handels und der Tatsache, dass ständig kleinere Beträge liquidiert werden, ist dies ein attraktives Ziel für Diebe und Hacker. Die Verschlüsselungsmethoden der Blockchain erschweren das Knacken von Daten erheblich.



Die Blockchain ist ein dezentrales Hauptbuch, das die Aufzeichnung von Transaktionen ermöglicht. Diese Technologie verwendet Hash-Zahlen, um verschiedene Blöcke miteinander zu verknüpfen, und obwohl sie nicht perfekt ist, kann nichts diese Hashes verfälschen, ohne leicht entdeckt zu werden, da sie unveränderbar sind.



Sie muss noch erprobt werden

Die Blockchain-Technologie hat das Potenzial, den Devisen- und CFD-Handel zu verändern. Wie bei allen neueren Technologien besteht das Hauptproblem darin, dass sie noch weiter getestet werden muss, bevor sie als Standardpraxis in diesen Bereichen gelten kann. Es wurden jedoch bereits Tests durchgeführt, die gute Ergebnisse zeigten, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Blockchain schon bald in großem Umfang eingesetzt wird.



Die Einführung von Blockchain wird auf dem Devisenhandelsmarkt immer mehr zur Realität, aber einige Unternehmen zögern noch mit der Umstellung. Blockchain gibt es schon seit Jahren, und sie beginnt, in viele verschiedene Bereiche wie das Finanzwesen vorzudringen, weil ihr Ledger-System Transparenz bietet, die diese wichtigeren Akteure zu schätzen wissen. Die Zeit wird zeigen, ob sich diese Technologie auch bei bekannteren Finanzinstituten durchsetzt, denn nur die Zeit kann diese Frage beantworten.



In diesem Artikel haben wir die Auswirkung von Blockchain auf Forex und CFD erforscht und auch den besten führenden Broker der Welt FXTM untersucht. FXTM ist eine perfekte Handelsplattform für alle Arten von Händlern oder Investoren. Darüber hinaus gibt es andere Vorteile mit Forex Time Review, wie die Vielfalt in Konten, die jeder Händler die beste geeignete Option, entweder mit flexiblen oder schwimmenden Hebel ermöglicht. (14.09.2021/ac/a/m)



