Wie es aus Sicht von Karen Ward, Chief Market Strategist bei J.P. Morgan Asset Management, beim Thema Brexit und an den Märkten weitergehen könnte:



Werde der Vertragsentwurf genehmigt, würde Großbritannien ab dem 29. März 2019 in eine Übergangsphase eintreten, damit sich die Unternehmen an die neuen Vereinbarungen anpassen könnten. Die genaueren Einzelheiten müssten erst noch erarbeitet werden. Ziel sei, dass sie bis Juni 2020 ausreichend geklärt seien, damit das neue Abkommen im Januar 2021 in Kraft treten könne. Allerdings sei es äußerst wahrscheinlich, dass sich das Verfahren in die Länge zieht und die Übergangsfrist verlängert werde.



Die mittelfristige Unsicherheit wäre zwar nicht gänzlich beseitigt, doch nach Erachten von J.P. Morgan Asset Management wäre an den britischen Märkten bei Bewilligung der Austrittsvereinbarung eine deutliche Erholung spürbar. In diesem Falle gehe J.P. Morgan Asset Management von einer deutlichen Aufwertung des britischen Pfund aus. Binnenorientierte GB-Aktien würden wahrscheinlich profitieren, doch der höhere Wechselkurs könnte die Aktien größerer Unternehmen vor Herausforderungen stellen, da sie einen erheblichen Anteil ihrer Gewinne aus dem Ausland zurückführen würden.



Eine Konjunkturverbesserung wäre wahrscheinlich, da das Vertrauen der Unternehmen Investitionen begünstige, und ein Anstieg des britischen Pfund würde die Inflation eindämmen - und zwar zu einem Zeitpunkt, an dem die Löhne steigen würden, was wiederum den Konsum fördere. Da die Konjunktur gemäß der Bank of England bereits auf vollen Touren laufe, gehe J.P. Morgan Asset Management für 2019 von zwei Zinserhöhungen aus.





Das britische Unterhaus müsse über die Vereinbarung abstimmen. Doch worin bestünden eigentlich die wesentlichen Streitpunkte? Und was geschehe als nächstes, wenn die benötigte - aber durchaus fragliche - Mehrheit nicht zustande komme? Und was bedeute das für die Anleger?