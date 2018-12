Mit dem INF-Vertrag hatten sich die USA und die Sowjetunion 1987 dazu verpflichtet, bestehende bodengebundene Mittelstreckraketen zu vernichten und den Besitz von bodengebundenen Systemen zu verbieten. Doch ungeachtet dessen hat Russland in den vergangenen Jahren bodengebundenen Marschflugkörper aufgebaut und in seine Streitkräfte eingeführt. Die Appelle aus dem Westen, die Vorwürfe auszuräumen, wurden in Moskau über Jahre hinweg ignoriert.



USA geben Russland Zeit



Die NATO-Verbündeten waren sich am Mittwoch einig: Ein Vertrag, der nur von einer Seite eingehalten wird, hat keine Zukunft. Die USA haben angekündigt, Russland noch einmal Zeit einzuräumen, um die Vertragsverletzung rückgängig zu machen. Andernfalls werden die Vereinigten Staaten das Abkommen suspendieren. Jetzt sei es an Russland, den Marschflugkörper nachprüfbar abzurüsten, um den Vertrag zu erhalten, so Außenminister Maas.



Worauf es jetzt ankommt: Dialog und Transparenz



Rüstungskontrolle und Abrüstung brauchen neue Impulse, auch über die Zukunft des INF-Vertrags hinaus. Deshalb will sich Außenminister Maas für mehr Dialog und Transparenz stark machen. Denn die weltpolitischen Verhältnisse haben sich stark verändert. Neue Waffensysteme und Cyber-Kriegführung schaffen neue Bedrohungsszenarien. Für die Bundesregierung ist deshalb klar, dass die Weltgemeinschaft hierfür den Weg zu neuen gemeinsamen Regeln finden muss. (Pressemitteilung vom 04.12.2018) (05.12.2018/ac/a/m)





