Linz (www.aktiencheck.de) - Der globale Rohstoffhunger sorgt dafür, dass die australische Wirtschaft bereits wieder auf Vorkrisenniveau arbeitet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



In der jüngsten Zinssitzung (vom 06.07.2021) der australischen Notenbank (RBA, Reserve Bank of Australia) sei der Leitzins mit 0,10% bestätigt worden. Das Anleihenkaufprogramm wäre ursprünglich Ende September ausgelaufen, sei aber bis Mitte November verlängert worden. Gleichzeitig sei, dank der gut laufenden Wirtschaft, das Anleihenkaufprogramm von 5 Mrd. AUD (Australischen Dollar) wöchentlich auf 4 Mrd. AUD angepasst worden. Der Arbeitsmarkt sei mit einer Arbeitslosenrate von 5,1% Nahe der Vollbeschäftigung. Die Sparquote der Bevölkerung liege aktuell noch über 10%. Zum Vergleich. Der Mittelwert vor Corona sei im Bereich von 5% gewesen. Drei Themen würden der RBA Sorge bereiten. Der Arbeitsmarkt und damit einhergehender Lohndruck, Abbau der Sparquote könnte den Konsum beschleunigen und somit die Preisspirale und zuletzt die steigenden Immobilienpreise. Die boomende Wirtschaft und die Aussicht auf, wenn auch langfristig, steigende Zinsen, sorge für einen festen Australischen Dollar. Der Kursverlauf EUR/AUD der letzten Monate spiegele diese Erwartung wider. Wir rechnen weiterhin mit einem starken Australischen Dollar und rechnen mit Kursniveaus in EUR/AUD bis 1,5250, so Oberbank. (07.07.2021/ac/a/m)



