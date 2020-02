Lyxor Asset Management schätze für dieses Szenario einen Rückgang des chinesischen BIP um 0,5 Prozentpunkte. Im schlechtesten Fall breite sich das Virus durch die Überforderung der Behörden weiter aus - sowohl in China als auch im Ausland. Vermehrte Reiseverbote sowie steigende Produktionsausfälle wären die Folge, mit stärkeren Auswirkungen auf das globale Wachstum. "Das Worst-Case-Szenario ist schwer abzuschätzen, allerdings könnte es das Wachstum des chinesischen BIP um einen ganzen Prozentpunkt bremsen. Eine Erholung dürfte sich dann erst Anfang 2021 wiedereinstellen", so Jean-Baptiste Berthon.



Berthon halte den Worst-Case jedoch für unwahrscheinlich: Bislang würden die Berichte über die Infektionsfälle nicht auf eine katastrophale Ansteckungswelle in ganz China schließen lassen. Die chinesischen Behörden würden ihr Bestes tun, um den Ausbruch und dessen Folgen einzudämmen. Sie würden Reise- und Ausgeh-Einschränkungen verhängen und Impulse zur Eindämmung des Ausbruchs und seiner Folgen setzen.



Die Chinesische Volksbank vergebe günstige Kredite und pumpe gleichermaßen massiv Liquidität in die Märkte. So habe sie den Reverse-Repos-Zinssatz um 10 Basispunkte gesenkt und gleichzeitig 1,7 Billionen Renminbi bereitgestellt. "Damit ist der Weg für weitere Zinssenkungen geebnet. Darüber hinaus wurden Steuererleichterungen und andere Subventionen angekündigt, die den vom Virus am stärksten betroffenen Wirtschaftssegmenten und -bereichen zugutekommen sollen", so Berthon.



Da der Ausbruch des Coronavirus wahrscheinlich noch nicht seinen Höhepunkt erreicht habe, bleibe die Unsicherheit bestehen. Allerdings sehe Jean-Baptiste Berthon darin auch Chancen. "Während die Märkte und die Stimmung wahrscheinlich volatil bleiben, beginnen wir vorsichtig mit der Neupositionierung von Vermögenswerten, die für den Worst-Case eingepreist wurden - der vermutlich nicht eintreten wird. Sobald die Neuinfektionen und die Angst nachgelassen haben, werden Kupfer, Öl, asiatische Schwellenländer-Anlagen und die am stärksten betroffenen Sektoren im Gegensatz zu Gold, Versorgungsunternehmen oder dem Yen an Attraktivität gewinnen", sage Berthon.



Vor dem 29. Februar würden sich die wirtschaftlichen Berichterstattungen jedoch in Grenzen halten - eine Beurteilung über die Auswirkung des Corona-Virus auf das chinesische Wachstum bleibe bis dahin schwierig. "Sobald der Medienrummel nachlässt und bestätigt wurde, dass der Ausbruch weitestgehend auf Chinas Provinz Hubei begrenzt bleibt, wird es mit den Märkten aber wieder aufwärts gehen", schließe Berthon. (17.02.2020/ac/a/m)





Es ist nicht das erste Mal, dass ein Virus um sich greift und global für Unsicherheit in der Gesellschaft und an den Märkten sorgt, so die Experten von Lyxor Asset Management.So sei dies zuletzt beim Ausbruch des SARS-Virus 2003 und der Schweinegrippe im Jahr 2009 geschehen. Beide würden starke Ähnlichkeiten bezüglich der Ansteckungs- und Todesrate aufweisen. Dennoch lasse sich von ihnen nicht direkt darauf schließen, welches Ausmaß der Ausbruch des Coronavirus auf die Weltwirtschaft haben werde. Denn: Die wirtschaftliche Integration und die Reaktionen der Behörden von heute würden sich von den Fällen damals unterscheiden."Auf China entfallen heute 16 Prozent des weltweiten Bruttoinlandproduktes und 12 Prozent der globalen Investitionen. Das weltweite Wachstum würde entsprechend indirekt einen Anteil an den Kosten des Virus tragen - abhängig von der Dauer des Ausbruchs und der weiteren Verbreitung", sage Jean-Baptiste Berthon, Senior Cross-Asset Strategist bei Lyxor Asset Management. "Für uns sind mehrere Szenarien denkbar. Generell sind wir jedoch der Ansicht, dass sich die Pandemie nur vorrübergehend auf das globale Wachstum auswirken und überschaubar bleiben wird", so Berthon weiter.