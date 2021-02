Mittwoch:



USA: Inflationsdaten im Januar. In den vergangenen Monaten habe sich die Inflationsentwicklung aufgrund der Pandemie sehr schwach gezeigt. Auch diesmal werde kein deutlicher Preisdruck erwartet, allerdings könnte sich dies im Zuge der Konjunkturnormalisierung im Jahresverlauf schnell ändern.



China: Inflationsdaten im Januar. Auch in China werde nicht mit einem deutlichen Anstieg der Preise gerechnet. Im Gegenteil, die Verbraucherpreise könnten sogar wieder deflationäre Tendenzen aufweisen.



Donnerstag:



USA: Wöchentliche Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Nach dem enttäuschenden Arbeitsmarktbericht vergangenen Freitag dürfte der Datenpunkt besondere Aufmerksamkeit erfahren, es werde mit einem leichten Rückgang der Anträge im Vergleich zur Vorwoche gerechnet.



Freitag:



USA: Verbrauchervertrauen der Uni Michigan für Februar. Aufgrund der Bedeutung des US-Konsum für die US-Konjunktur bleibe die Verbraucherstimmung ein wichtiger Frühindikator. Der erwartete Anstieg dürfte das Vertrauen der Marktteilnehmer in eine anhaltende Konjunkturnormalisierung stärken.



Während in der laufenden Berichtssaison in den USA unter anderem General Motors und Walt Disney ihre Bücher öffnen würden, würden Anleger in Europa Unternehmenszahlen von Total, Air Liquide oder thyssenkrupp erwarten. (Ausgabe vom 05.02.2021) (08.02.2021/ac/a/m)





Montag:

Eurozone: Dezember-Industrieproduktion in Deutschland, die entsprechenden Daten würden für Italien am Dienstag und für Frankreich am Mittwoch veröffentlicht. Die Industrieproduktion in der Eurozone dürfte sich insgesamt weiterhin robust entwickeln und die positive Nachricht der Einkaufsmanagerindices für das Verarbeitende Gewerbe bestätigen.

Eurozone: Sentix-Investorenvertrauen im Februar. Trotz der nur langsam fortschreitenden Impfkampagne in Europa dürfte sich die Stimmung der Investoren aufgehellt haben.

Deutschland: Handelsdaten im Dezember. Nach einem starken Monatswachstum im November werde nun mit einem Rückgang von Importen und Exporten im Monatsvergleich gerechnet.

USA: NFIB-Index für die Stimmung kleiner US-Betriebe im Januar. Im Zuge der anhaltend robusten Konjunkturentwicklung könnte die Stimmung zugelegt haben.