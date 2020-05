Mittwoch:



- Eurozone-Verbrauchervertrauen im Mai. Aufgrund der fortschreitenden Lockerung der Lockdowns in den verschiedenen Ländern werde mit einer Verbesserung der Stimmung gerechnet.



Donnerstag:



- In Deutschland bleibe die Börse trotz Christi Himmelfahrt geöffnet, in einigen anderen europäischen Ländern wie Norwegen, Schweden und der Schweiz würden die Börsen geschlossen bleiben.



- Schnellschätzung der Mai-Einkaufsmanagerindices für den Dienstleistungssektor und das Verarbeitende Gewerbe in UK, den USA und Japan. Die entsprechenden Indices für die Eurozone würden am Freitag folgen. Aktuell stelle sich die Frage, ob die April-Werte den Tiefststand dargestellt hätten, nachdem die Länder bereits damit begonnen hätten, ihre jeweiligen Sperren zu lockern, oder ob die Indices noch tiefer fallen würden.



Freitag:



- Auf dem aufgrund der Corona-Pandemie verschobenen Nationalen Volkskongress in China dürfte die Frage nach dem Weg zurück in die soziale und wirtschaftliche Normalität im Mittelpunkt stehen.



In der kommenden Woche gebe es u.a. Unternehmenszahlen von Lufthansa, Telecom Italia, Home Depot, Kingfisher, KWS Saat, Walmart, Expedia Group, Hertz, Generali, NVIDIA, Elmos Semiconductor, TAG Immobilien. (Ausgabe vom 15.05.2020) (18.05.2020/ac/a/m)





Bonn (www.aktiencheck.de) - Ein Ausblick auf die kommende Woche von Postbank Research:Montag:- Japanisches Wirtschaftswachstum im ersten Quartal, Daten zum Außenhandel im April würden am Donnerstag folgen. Es werde mit einem negativen Quartalswachstum gerechnet, womit sich Japan offiziell in der Rezession befände.- NAHB-Stimmungsindex für US-Hausbauer im Mai, am Dienstag würden die Zahlen zu Baubeginnen und -genehmigungen im April folgen. Die Daten würden einen Einblick ermöglichen, wie sich die Corona-Krise auf den US-Wohnungsmarkt auswirke.- Anhörung von FED-Präsident Jerome Powell vor dem Bankenausschuss des US-Senat über die wirtschaftlichen Folgen sowie die Reaktionen auf die Coronavirus-Pandemie. Der Markt werde genau auf neue Informationen bezüglich möglicher neuer Stimuli achten.