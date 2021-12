Die Volkszählung 2021 habe auf eine merkliche Verschlechterung der demografischen Entwicklung, mit einer der niedrigsten Wachstumsraten der Bevölkerung seit den 1950er Jahren, gedeutet. Auf diese Feststellung sei sehr schnell eine Reihe von Maßnahmen gefolgt: die Ankündigung einer Drei-Kinder-Politik (trotz der derzeit nicht erfolgreichen Zwei-Kinder-Politik) sowie Anreize für Paare, zu heiraten und Kinder zu bekommen.



Die Regierung habe auch versprochen, die Kosten für den Aufbau einer Familie zu senken. Das erkläre die Maßnahmen zur Beschränkung der teuren privatwirtschaftlichen Nachhilfe, um den ständigen Druck auf die Kinder zu mindern. Damit verbunden seien auch die Schritte zur Reduzierung der hohen Kosten für Wohnraum und Gesundheitsleistungen.



In der Zwischenzeit kühle die chinesische Konjunktur ab. Ausschlaggebend dafür seien die (Schulden-)Krise des für die Wirtschaft wesentlichen Immobiliensektors, die hohen Kommunalschulden und die Straffung der Kreditpolitik. Eine Belastung hätten zudem die jüngsten Überschwemmungen, eine kurze, aber schwerwiegende Unterversorgung mit Strom und die Null-Toleranz-Politik in Bezug auf COVID-19 gestellt. Diese Politik habe bewirkt, dass es in Megastädten wie Shanghai keine Ansteckungen gegeben habe und sie werde zumindest bis nach den Olympischen Winterspielen in Peking fortgesetzt. Wenn nicht rasch Unterstützungsmaßnahmen ergriffen würden, sei davon auszugehen, dass das Wachstum unter die psychologisch wichtige Schwelle von 5% sinke. Die geplanten Wirtschaftstreffen im Dezember würden genau beobachtet.



Darüber hinaus gebe es weitere neue Negativfaktoren, die Peking möglicherweise nicht so leicht eindämmen könne. Darunter würden die zunehmenden Forderungen westlicher Politiker nach Maßnahmen im Zusammenhang mit den von China ausgehenden Sicherheitsrisiken fallen: seine (potenziellen, aber nicht wahrscheinlichen, sofern nicht erzwungenen) militärischen Absichten gegenüber Taiwan, seine Kapazitäten zu Cyber-Attacken und Vorwürfe einer ernstzunehmenden Geheimdienstpräsenz im Westen. Hinzu komme die finanzielle Belastung, die chinesische Initiative für die "Neue Seidenstraße" mehreren Entwicklungsländern aufbürde.



Des Weiteren bestünden ernste Bedenken angesichts der Menschenrechtsverstöße, der Bekämpfung der politischen Äußerungen (insbesondere in Hongkong) und der Unterdrückung der Uiguren in der Provinz Xinjiang. Hochkarätige Persönlichkeiten seien "verschwunden": Der Künstler Ai Wei Wei oder die Tennisspielerin Peng Shuai. Das habe ebenfalls nicht dazu beigetragen, den Ruf Chinas im Ausland zu verbessern.



Der 20. Kongress der Kommunistischen Partei Chinas solle 2022 die neue Machtstruktur bestimmen. Als Staatspräsident sei es Xi Jinping gelungen, den Großteil der Opposition zum Schweigen zu bringen und seine Amtszeit sogar zu verlängern. Er ziele eindeutig auf eine unbefristete Amtszeit ab und wolle in derselben Liga spielen wie seine Vorgänger Mao Zedong und Deng Xiaoping.



2021 habe Anleger in China vor große Herausforderungen gestellt: Eine ungewöhnlich hohe Ungewissheit in Bezug auf die politischen Veränderungen und die zunehmend zentralisierte Kontrolle der Parteien auf allen Ebenen öffentlicher und privater Aktivitäten. Obwohl das Marktumfeld im Allgemeinen enttäuschend gewesen sei, werde die Kombination dieser Faktoren die Art und Weise in Frage stellen, wie sich in- und ausländische Anleger am chinesischen Markt engagieren würden.



Die Investoren hätten die Wahl, ob sie in die chinesische Wirtschaft oder die chinesischen Märkte investieren wollten oder nicht. Aber sie hätten zumindest die Möglichkeit, mithilfe ihrer Anlageentscheidungen den Druck auf die chinesische Regierung aufrechtzuerhalten, damit eine nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft entstehen könne. Institutionelle Anleger und internationale Unternehmen, die wie J.P. Morgan in China tätig seien, könnten nicht jedes Mal weglaufen, wenn etwas passiere, das ihnen nicht gefalle. Denn sie würden eine wichtige Rolle spielen. Ob sie die Kommunistische Partei Chinas für weitere 100 Jahre überleben würden, bleibe abzuwarten. Leider dürfte niemand von uns noch hier sein, um es herauszufinden. (23.12.2021/ac/a/m)





